Inexplicable. No se pueden encontrar adjetivos para el partido que tiró a la basura el Real Zaragoza en Gijón, el más completo probablemente del curso, maniatando al Sporting la mayoría del choque, con el golazo de Maikel Mesa, con el de Iván Azón tras una jugada coral, un planteamiento serio, una ejecución casi perfecta y dos goles en los últimos minutos para mandar al limbo un botín que estaba en la mano. El de Campuzano tras una pérdida dio vida al Sporting, aculó a los zaragocistas, que no supieron jugar el tramo final, y Poussin se encargó de tirar el triunfo por la borda con una acción impropia que se añade a su mal estreno en La Romareda. El Zaragoza mereció ganar y no lo hizo. Necesitaba hacerlo y se quedó solo con un punto, con una victoria que se escapó cuando nunca debió hacerlo y de la forma más cruel.

La varita mágica de Escribá y el dislate de Poussin Vio el triunfo tan cerca, había dado tantas muestras de vida después de venir de un claro bajón de resultados que el empate en Gijón, donde solo se habían visto victorias, sabe muy amargo. Los errores costaron las derrotas ante el Mirandés y el Alcorcón y trajeron el empate en El Molinón, donde el Zaragoza no supo jugar los últimos minutos y donde la entrada de Cote fue decisiva para darle más profundidad al rival, en el que Insua fue el más listo de la clase para terminar de señalar a Poussin, que se despistó y no miró hacia atrás con la pillería del central rival. Salió el Real Zaragoza con un cambio de plan en su dibujo, con un 4-1-4-1 con Marc Aguado de ancla y Grau y Maikel Mesa de interiores para hacer daño en la zona de creación del Sporting con Valera y Manu Vallejo acompañando a Azón en ese esquema que pasaba a ser un 4-3-3 en fase ofensiva. Y el Zaragoza arrancó con más posesión, aunque era el Sporting quien tenía más pinta de amenazar, sobre todo con Hassan, que no tardó en sacar la amarilla a Lecoeuche. Otero, en una carrera a la espalda de los centrales, y Guille Rosas en un centro que desactivó un Poussin más entonado de salida, que no al final, trajeron las oportunidades de un Sporting que buscaba su banda derecha, donde Manu Vallejo dejaba en demasía solo a Lecoeuche. El tramo central de la primera parte, con el Zaragoza muy echado atrás, trajo los mejores minutos locales, en los que Lluís López salvó el remate de Otero tras una jugada de Roque Mesa y el pase de Djuka. Sin embargo, el Zaragoza dio un paso adelante en su presión, fue más agresivo y no tardó en dar frutos, con Maikel Mesa como epicentro del peligro y con Azón luchando todos los balones. Una prolongación del 9 en un saque de banda provocó el mal disparo de Valera y Maikel Mesa mandó un primer misil para advertir a Yáñez, que había sacado con apuros un intento de gol olímpico de Manu Vallejo. Magistral Maikel Mesa El partido se equilibraba del todo y Poussin volvió a estar bien tras atrapar un disparo de Campos que fue el último intento local en el primer acto, ya que el Zaragoza, gracias a su mayor poder en el medio, se hizo con el gobierno del pleito, con posesiones largas y buscando buenas opciones de disparo, como la de Lluís López, que rozó el gol antes de que Maikel Mesa sacara la varita. Hizo un intento de rabona sin éxito en la frontal, Manu Vallejo insistió en la presión ante Roque Mesa y el balón le llegó al canario, que pisó el balón ante un rival, se lo acomodó y soltó un derechazo que no pudo despejar Yáñez para el 1-0 justo antes del descanso. No hubo cambios tras el intermedio, pero el Zaragoza se sintió mucho más cómodo y terminó de maniatar al rival. Grau rozó el gol en una falta de Vallejo y la lesión de Marc Aguado dio entrada a Toni Moya para que se acentuara la superioridad en el medio. Azón tuvo dos ocasiones, en las que remató flojo, y la salida de Cote dio vías al Sporting en la derecha, sin que primero Valera ni después Bermejo lo pudieran frenar en esa banda. Un final mal jugado y el error Un envío del lateral prolongado por Campuzano acabó en el larguero de Hassan, pero tras la retirada de Jair, tocado, parecía ya finiquitado el pleito cuando una gran jugada colectiva llegó a los pies de Toni Moya que puso un gran balón a Fran Gámez para que Azón remachara a la red en el 75. Sin embargo, una pérdida de Toni Moya acabó con el balón en Cote y en un centro medido que Campuzano mandó a la red (m.85). Al Zaragoza le entraron los miedos, se echó atrás, con Mouriño en las cargas antiaéreas, pero con el sufrimiento de pleno en la prolongación de nueve minutos. Hasta que llegó el fallo de Poussin, un error terrible que condenó a un muy buen Zaragoza que tiró un partido que tenía en la mano, con liderato provisional incluido, a la basura. Inexplicable...