El disgusto provocado por los tiros en el pie del Real Zaragoza en Gijón ha relegado a un segundo plano la notable mejoría experimentada por el equipo aragonés en relación a sus partidos anteriores. La evolución se apoyó, fundamentalmente, sobre un cambio de sistema que mostró a un Zaragoza renovado y contribuyó a reducir el efecto de sus carencias y a resaltar sus principales virtudes.

El 4-3-3 utilizado por Escribá en El Molinón venía asomando como una opción válida. Esa configuración permitía, por un lado, añadir un efectivo más en un centro del campo superado en las últimas citas y, además, dejaba libre a Marc Aguado como único pivote, escenario en el que el canterano encuentra su mejor versión. Sin otro compañero al lado, Marc es mejor y mejora a sus compañeros.

El sistema, asimismo, permite rescatar la versión real de un Maikel Mesa que, de este modo, puede combinar su despliegue físico para ayudar en la medular con su gran cualidad: la llegada al área rival. Así llegó el primer tanto de un Zaragoza que recuperó en tierras asturianas a ese futbolista que cautivó tanto en pretemporada como en los primeros encuentros de este curso.

Esa recuperación de dos efectivos tan importantes como Mesa y Marc no solo ordenó más y mejor al Zaragoza, sino que le dotó de una mayor capacidad para generar y llegar con más peligro a las inmediaciones del área rival. Salvo un primer cuarto de hora marcado por el equilibrio de fuerzas, el conjunto de Escribá superó al Sporting en todas las facetas del juego tanto en el primer tiempo como en el segundo. Seguramente, El Molinón mostró al mejor Zaragoza de la temporada, sobre todo, en función de la calidad de un oponente que lo había ganado todo en su estadio hasta que recibió a los aragoneses.

Y esa evolución, sobre todo en una faceta ofensiva en la que los de Escribá se habían atascado llegó, paradójicamente, con un delantero menos. El entrenador ha advertido en varias ocasiones que su equipo es más peligroso con dos puntas. Azón, Enrich, Bakis, Vallejo y Mollejo suponen, según el técnico valenciano, una amenaza demasiado seria para el adversario. Pero Gijón dejó claro que no por contar con más delanteros se llega más y, sobre todo, mejor.

Quizá ese 4-3-3 novedoso marque el comienzo de un nuevo Zaragoza y el inicio de una senda a explorar. Desde que Francho cayó lesionado en Cartagena, Escribá no ha vuelto a recurrir a aquel rombo que tan buen rendimiento ofreció en el tramo inicial del campeonato, en el que el equipo aragonés firmó el mejor arranque liguero de su historia. Solo en Andorra volvió a formar el Zaragoza de este modo, pero, a pesar de la victoria (marcada por la temprana expulsión del jugador local Bover), Escribá no acabó contento y rescató, la siguiente jornada, su 4-4-2 de cabecera a pesar de los evidentes síntomas de agotamiento de un sistema que no cuadra con los jugadores que el entrenador tiene ahora disponibles y en el que no contemplaba a Marc, carne de banquillo en tres partidos.

Más allá de los graves errores individuales, el cambio de dibujo funcionó y abrió una senda nueva a explotar, aunque está por ver si tiene continuidad.