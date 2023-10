"Vi a mi amigo muerto. Sus ojos estaban en blanco y hacia atrás. Sin duda, fue el peor momento de mi vida". Antonio y José Ángel son íntimos amigos desde hace muchos años, "como hermanos", matiza el primero, miembro de la peña zaragocista Bilbilitana de Calatayud, al igual que José Ángel, que el sábado volvió a nacer en Gijón, donde sufrió un infarto horas antes de acudir a El Molinón a presenciar el partido entre el Real Zaragoza y el Sporting.

El desplazamiento a la localidad asturiana había sido uno de esos escogidos por los dos aficionados para acompañar a su Real Zaragoza. "Casi siempre elegimos un partido que coincida con un puente festivo. Fuimos el jueves y lo pasamos bien. José Ángel estuvo normal y no notó nada, pero el sábado por la mañana, cuando habíamos quedado con una pareja de amigos, se encontró mal", recuerda Antonio. "Se quedó en la barra y me dijo que no se encontraba bien y que no sabía lo que le pasaba. Salió a la calle a tomar al aire y volvió a salir, pero cuando entró por segunda vez se cayó desplomado", añade.

Acudieron numerosas personas alertadas por el estruendo provocado por una caída que le causó un golpe en la cabeza. "Tuvo la inmensa fortuna de que apareció enseguida gente con dedicación sanitaria que le realizó los primeros auxilios hasta que llegó la Policía y le aplicó un desfibrilador". Entre los que socorrieron a José Ángel, de 53 años, figuraba el exfutbolista Ablanedo I, al que, como al resto de personas que intervinieron, Antonio dedica palabras de eterno agradecimiento. "Me suena mucho Ablanedo. Si no es por él y por el resto de los que nos ayudaron, no sé qué habría pasado".

El susto fue mayúsculo. La intervención de los sanitarios le salvó la vida y ahora se recupera en el hospital, donde ya se encuentra fuera de peligro. Su corazón no ha sufrido daño y la única secuela será alguna costilla rota como consecuencia del masaje cardiaco. Antes de regresar a casa, su amigo del alma pasó por el hospital para dejarle claro que "cuando le den el alta iré a buscarlo a Gijón. Yo haría lo que fuera por él como sé que él haría lo que fuera por mí", asegura. Será en un par de días, después de pasar, este lunes, a planta. "Lo primero que me dijo es que nos habíamos perdido el partido porque es zaragocista hasta la médula y yo le dije que eso era lo de menos y que había vuelto a nacer".