El Real Zaragoza tiene la confianza en recuperar el sábado a Cristian Álvarez ante el Eibar tras la lesión, una rotura leve, que sufrió en el choque ante el Andorra el pasado 5 de octubre. Dos partidos se ha perdido el arquero argentino, que se quedó en nueve citas oficiales, a una de su renovación cuando cumpla las diez hasta junio de 2025, por un año más, en el momento que se tuvo que retirar en el tramo final del choque en el Estadi Nacional del Principado.

Aunque en la sesión de este lunes ha trabajado al margen del grupo en el gimnasio, la previsión es que pueda llegar ante el Eibar, ya que así lo expresó Fran Escribá antes del choque en Gijón. Este sábado ante el conjunto eibarrés alcanzaría pues esa cifra y volvería a una portería que en lo que va de temporada le ha echado más de menos que nunca en sus siete cursos de zaragocista. Y es que con Poussin, en sus dos titularidades de desafortunada presencia, ante el Alcorcón y el Sporting de Gijón, se ha logrado solo un punto de seis posibles, por los 19 de 27 que se conquistaron antes de que el meta pusiera la mirada en su muslo y el zaragocismo se pusiera a temblar teniendo en cuenta que desde que arribó al club se han conseguido en el campeonato regular liguero, sin contar la promoción de ascenso y la Copa, muchos más puntos con él bajo palos, el 51,% que cuando no ha estado (43,5%).

La diferencia más ostensible ha llegado en esta temporada. Cristian, que suma 79 porterías a cero en el Zaragoza en citas oficiales, dejó así el marco en las cuatro primeras citas ligueras y, en los nueve encuentros disputados, el Zaragoza doblegó al Villarreal B, el Valladolid, el Tenerife, el Eldense y el Cartagena, cinco triunfos consecutivos, a los que hay que sumar el de Andorra, el empate ante el Racing y las derrotas frente al Mirandés y el Racing de Ferrol. Así, con el argentino bajo los palos se han sumado el 70,3% de los puntos, por los 16’6% con Poussin, una diferencia importante, la mayor desde que el portero argentino llegó al Real Zaragoza en 2017.

En cuatro temporadas, la 17-18, la 20-21, la 21-22 y la actual, los números fueron mucho mejores con el portero argentino que cuando jugaron sus relevos bajo palos

Fue Ratón el sustituto habitual cuando no pudo jugar, salvo en dos partidos de la 22-23, ante Huesca y Leganés, que lo hizo Rebollo, y en cuatro de las siete temporadas, la baja del cancerbero, ídolo indiscutible de la afición y además ya Hijo Adoptivo de la ciudad desde las últimas Fiestas del Pilar, ha traído peores números. En la 17-18, Cristian jugó en 36 jornadas y el Zaragoza sumó 63 puntos de 108, el 58,3% con él, mientras que cuando estuvo Ratón solo alcanzó 8 de 18, el 44,4%. En la 20-21, donde tanto se sufrió por no bajar, con el argentino en 37 citas se lograron 46 puntos de 111 (41,4%) y sin él solo 4 de 15 (25,6%). Resta, además del curso actual, lo vivido en la 21-22, en la que actuó en 38 encuentros del campeonato, con 52 puntos de 114 posibles (45,6%). Sin él, en cuatro partidos se conquistaron cuatro puntos de 12 (33,3%).

Mientras, en tres temporadas los números fueron peores con Cristian, aunque su titularidad no se discutiera, porque más allá de los datos está el cómputo global de intervenciones salvadoras que acumula, muy por encima de los errores. En la 22-23, es decir en la pasada, las cifras fueron similares. Con Cristian en sus 35 choques de Liga el Zaragoza sumó 44 puntos (el 41,9%) y sin él, con Ratón y Rebollo y aprovechando sobre todo la reacción tras la llegada de Escribá, en siete encuentros se firmaron 9 puntos, el 42,8%. En la 18-19, con Idiakez, Alcaraz y Víctor en el banquillo, Cristian jugó 38 partidos, con 44 de 114 puntos (38,59%), mientras que sin él solo hubo tres citas (no se jugó en Reus por el descenso administrativo), con 4 puntos de 9 (44,4%). Resta la 19-20, la campaña de la pandemia, donde el mal nivel tras el parón por el covid del equipo, que dilapidó un ascenso que tenía en la mano, le pasó factura. Con Cristian en ese curso el Zaragoza jugó 33 choques de Liga con 48 puntos de 99 posibles (48,48%). Sin él lo hizo en 9, con 17 de 27 puntos (62,9%).

Los números globales

En total, Cristian ha disputado 226 encuentros de Liga (232 oficiales, con dos más de Copa y cuatro de promoción) desde que llegó en 2017 tras pasar más de un año sin jugar por una decisión personal, y el balance en el torneo doméstico es de 91 victorias, 73 empates y 72 derrotas para conquistar el 51,03% de los puntos (346 de 678) si está en el once. Y se ha ausentado en 36, con 12 triunfos, 11 tablas y 13 choques perdidos, con 47 puntos de 108 (43,5%).

Su regularidad además ha sido absoluta porque los 33 partidos de Liga de la 19-20, donde sufrió una rotura muscular importante en la musculatura isquiotibial izquierda que le dejó fuera dos meses, en noviembre y diciembre de 2019, suponen la temporada que menos ha jugado, seguida de la campaña pasada, la 22-23, donde una lesión de codo ante el Alavés, en el último partido de Carcedo, le dejó fuera en las seis primeras citas ligueras con Escribá. En la 21-22 y en la 18-19, con 38 choques ligueros, fue cuando más presencias alcanzó, si bien en su año de estreno, en la 17-18, sumó las 36 citas del campeonato a dos en la Copa y las dos de la promoción con el Numancia para alcanzar las 40 en su curso con más apariciones oficiales como zaragocista.