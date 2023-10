Más allá de su segundo gol del curso (marcó otro ante el Valladolid que fue anulado por fuera de juego), Maikel Mesa recuperó en Gijón una versión muy cercana a la que mostró en pretemporada y en los primeros partidos de la campaña. El cambio de sistema benefició en gran medida al canario, que reconoce encontrarse más a gusto jugando por dentro y alejado de una banda en la que Escribá le ha incrustado durante varios choques. “Lo que me gusta es jugar y lo hago donde el míster crea que puedo ayudar al equipo. Seguramente, por mis características por dentro puedo hacerlo mejor, como la semana pasada, pero soy un futbolista de equipo e intento adaptarme a lo que requiere el entrenador”, expone el zaragocista, que, en todo caso, reitera que “si juego donde lo hice en Gijón estaré más cerca de mi mejor versión, pero juego donde me pongan, si bien es cierto que es ahí donde más a gusto me siento y el puesto que saca más virtudes mías”.

