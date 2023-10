El Real Zaragoza, como en Gijón, dilapidó una renta de dos goles en una segunda mitad plagada de errores y concesiones ante el Eibar, que remontó los tantos antes del final del primer acto de Maikel Mesa y Jaume Grau aprovechando el desmoronamiento absoluto del equipo zaragocista. Se hundió en la última media hora para propiciar los tantos de Bautista, Stoichkov y Aketxe, este de gran lanzamiento de falta, para sellar la tragedia del Zaragoza, que rozaba el cielo al descanso, con un triunfo que le volvía a situar casi en ascenso directo para acabar en el lodazal que supone la tercera derrota consecutiva en casa y llevar solo una victoria en siete jornadas, con 5 puntos de 21 posibles, una crisis a todos los niveles y que no se puede disimular ya.

Todo se le puso a favor al Zaragoza, que tenía el escenario perfecto para nadar y guardar la ropa tras el descanso, buscando las contras y tratando de que no pasara nada en el partido, pero el equipo, con un Jair muy equivocado en defensa, concedió el primer gol y se desmoronó. Escribá volvió al 4-4-2 con unos cambios que no mejoraron al equipo, que se descompuso y que no negoció bien la solidez defensiva para que la lesión de Cristian tras el 2-2 fuera el aviso de la sentencia que puso Aketxe. El Eibar fue mejor, sí, pero el Zaragoza no puede dejarse remontar estos partidos donde juega siempre y en demasía en función del enemigo que le toca en suerte.

Salió con solo dos cambios el Zaragoza ante el Eibar, con Cristian de añorado regreso al marco y con Borge por el lesionado Fran Gámez para que el dibujo fuera el mismo que en Gijón, un 4-3-3 con Aguado de pivote, tras sus molestias en esta semana, y Maikel Mesa y Grau de interiores. Sin embargo, las sensaciones ante el conjunto armero, construido en un 4-2-3-1 con Soriano de enlace con Bautista y Stoichkov y Corpas para amenazar en las alas, eran distintas.

Con una presión alta y un bloque muy ordenado el Eibar maniató al Zaragoza de salida, generando muchas dudas en la medular, en la que Matheus y Soriano llevaban la batuta, y provocando la incertidumbre con las subidas de Tejero y Corpas por la banda de Lecoeuche, que necesitaba más ayuda de Manu Vallejo.

Jair rechazó el primer intento de Corpas tras una llegada de Tejero y varios errores en la salida de balón de los centrales ante la falta de movilidad en el medio y la presión armera aumentaron la sensación de peligro visitante. Un buen pase de Tejero le llegó a Stoichkov en la única ocasión en que Borge le dio dos metros en el primer tiempo y su disparo lo repelió con una gran parada Cristian Álvarez.

El Zaragoza estaba sufriendo, pero fue capaz poco a poco de mostrar una imagen más consistente para equilibrar el duelo a la media hora, con un aviso de Manu Vallejo en jugada individual como primera opción antes de que Bautista de volea floja probara a Cristian y el Zaragoza hallara el tesoro en dos envíos en largo en el tramo final del primer acto.

Cuando falla el fútbol, hay que acudir a otras vías, y un saque de Cristian lo prolongó Grau de cabeza para que Vallejo se la pusiera con la testa a la llegada desde atrás de Maikel Mesa, que fusiló a Luca Zidane mostrando su capacidad ante el gol (m.38). Acto seguido, Lecoeuche, que había hecho un par de subidas interesantes, mandó otro balón al área con Jair disfrazado de Zidane, pero de Zinedine, ya que paró el balón con el pecho y en dos toques se lo dejó a la llegada de Grau, que de volea puso el 2-0 antes del descanso.

No hizo cambios Fran Escribá tras el intermedio y el Zaragoza se sentía cómodo en el arranque, con ocasiones para Grau y Maikel Mesa, en dos remates del canario, omnipresente, con Valera activo y con los laterales, Borge y Lecoeuche, a buen nivel. Todo se rompió a la hora del partido, cuando una salida de balón de Mario Soriano acabó en Stoichkov y su pase lo embocó Bautista anticipándose a un lento Jair. Movió rápido el banquillo Escribá con Bakis y Mollejo, pero no le sentó bien al Zaragoza, que encajó el 2-2 (m.69) en un pase en largo de Matheus que se comió Jair para que Bautista mandara el balón para el remate con el pecho de Stoichkov.

La lesión de Cristian, en la misma zona que la de Andorra, y el regreso de Poussin, recibido con aplausos, no cambió el panorama, como tampoco la entrada de Bermejo. Moya se situó con Grau en el doble pivote, con Marc Aguado con malos síntomas en el músculo tocado en Gijón, y Aketxe, que le dio mucho fútbol al Eibar, marcó un golazo de falta con el Zaragoza ya en la lona. Aún se levantó en el descuento, donde Luca Zidane evitó dos goles, de Bakis y de Toni Moya, con dos grandes paradas para que el equipo se quedara de lleno en un merecido lodazal por su grave inconsistencia a todos los niveles.