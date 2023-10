Cinco puntos de 21 posibles, con solo una victoria ante el Andorra y no exenta de fortuna en siete citas, y tres derrotas seguidas en La Romareda no son precisamente un asunto baladí y la preocupación se ha instalado en el Real Zaragoza, en el club, en el cuerpo técnico y en la plantilla. Si tras caer ante el Alcorcón la situación era de calma tensa, los dos partidos en los que el equipo ha dejado escapar un triunfo que tenía en la mano, en Gijón con una imagen bastante completa y con el Eibar producto de dos chispazos, han aumentado la sensación de que el conjunto zaragocista vive una crisis, otoñal como es norma de la casa en estos últimos años, que necesita de una reacción inmediata a todos los niveles, porque el fútbol no espera a nadie y relativiza el pasado y los primeros que lo saben son los entrenadores, cuya cuerda se aprieta de manera inexorable cuando no llegan los resultados.

Las quinielas de Mas y Escribá y las trampas de la Segunda División El mal momento ya es imposible de disfrazar o de tapar. Nada que no se pueda cambiar con dos triunfos, pero tienen que llegar ya. El equipo, que sumó cinco victorias consecutivas en el arranque, un inicio espectacular y con un punto de irrealidad, está mostrando ahora demasiadas carencias sin que los giros que ha dado Escribá, que jugó en rombo ante el Andorra y cambió en Gijón a un 4-3-3 y que ha rotado y alternado jugadores con mucha más frecuencia que en el comienzo de curso, hayan funcionado de una manera continuada, más allá de la reacción que se vivió en El Molinón y que Poussin convirtió en un amargo empate. La sensación de que el Zaragoza está haciendo demasiadas cosas mal para poder enderezar su torcido rumbo es clara y que los errores y la inconsistencia general empiezan a tener un punto insoportable, también. Tras ese inicio con cinco triunfos y un pleno al quince que le llevó al liderato, el Zaragoza se atascó tras ganar en Cartagena, donde cayeron lesionados Francho y Nieto, otro asunto que no es menor, y la producción ofensiva fue baja ante el Racing, en Ferrol, frente al Mirandés o en Andorra, pese a que se ganara en esa última cita. Demasiada fragilidad El Zaragoza ha recuperado sensaciones en ataque en los últimos partidos, con media hora inicial ante el Alcorcón donde mereció marcar, con un buen partido en El Molinón, con dos goles y capacidad arriba, y con eficacia contra el Eibar al final del primer acto además de un comienzo fluido en la segunda mitad en ese aspecto. Sin embargo, el equipo, que no encajó goles en las cuatro primeras citas, es muy frágil atrás, encajando goles con frecuencia (7 dianas en las 3 últimas citas), con concesiones muy habituales y con una facilidad clara para que los enemigos perforen una portería en la que Cristian faltó ante el Alcorcón y en Gijón y en la que, tras volver ante al Eibar, recayó en su lesión para aumentar el drama. Fuera de la zona de ascenso por primera vez El Zaragoza arrancó la Liga en promoción tras ganar al Villarreal B y fue líder de la segunda a la séptima cita liguera, para estar después en puestos de playoff. Sin embargo, la mala racha actual, sumando solo 5 puntos de los últimos 21, le ha sacado de los puestos que dan billete directo o indirecto a la élite por primera vez en lo que va de temporada. Las victorias del Valladolid, contra el Andorra, el Racing de Santander, ante el Burgos, y el Sporting, en Albacete, supusieron que el equipo zaragocista saliera de la zona noble para ser ahora noveno, su posición más baja en este curso. El Zaragoza, es obvio, tiene que espabilar y reaccionar, porque si no y por la propia ley del fútbol los resultados acabarán por señalar el camino a Escribá. De momento, al técnico no se le discute, pero la racha empieza a ser demasiado negativa y si no hay una reacción ante el Burgos y el Oviedo, con el paréntesis de la Copa frente al Atzeneta en medio, pues es obvio que la figura del entrenador pasará al foco por mucho que ahora no lo esté, teniendo en cuenta que en el tramo final ante el Eibar, lo mismo que frente al Alcorcón, ya se escucharon silbidos en la grada. Ante el Mirandés el gol fue en propia puerta de Jair, en Andorra y con un jugador menos en el rival Scheidler mandó el balón al palo, contra el Alcorcón Grau se equivocó en el primer gol y Poussin, que ya no había estado acertado en ese, falló en el segundo, en Gijón fueron Toni Moya y sobre todo el meta galo y contra el Eibar los focos miraron sobre todo a Jair. Escribá, y así lo dijo tras el partido del sábado, tiene claro que el mal momento se debe a los errores individuales. Es obvio que hay mucho de eso, pero también que el Zaragoza se cae en los tramos finales o al primer bofetón que recibe y que hay demasiados jugadores por debajo de su nivel Escribá, y así lo dijo tras el partido del sábado, tiene claro que el mal momento se debe a una sucesión de fallos individuales graves. Es obvio que hay mucho de eso, pero también que el Zaragoza se cae al primer bofetón o en los tramos finales, donde encaja casi todos los goles y está siempre a merced del rival y que hay demasiados jugadores por debajo de su nivel, empezando por Bakis, pero también otros como Bermejo, Manu Vallejo, Valera o Toni Moya, y otros infrautilizados, por no hablar de la lista de lesionados y jugadores con molestias. La coctelera es explosiva para un Zaragoza que disparó la ilusión en el arranque de curso, con esa gran racha y con las expectativas generadas por la plantilla confeccionada, un listón que se puso alto y que acentúa la crisis por la comparación, y a eso se añade la obligación, se quiera reconocer o no, de retornar a Primera. El Zaragoza, y así se admite, está tocado y necesita reaccionar. Si no, los tambores de crisis se harán insoportables con un primer damnificado.