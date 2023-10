José Ángel, el zaragocista que sufrió un infarto en Gijón. "He vuelto a nacer"

«Tengo claro que he vuelto a nacer y que mi fecha de nacimiento es el 14 de octubre de 2023». Ese día, el corazón de José Ángel Peña se paró mientras compartía un buen rato con varios amigos en Gijón, a donde se había desplazado con su inseparable amigo Antonio, ambos de Ateca y miembros de la peña Bilbilitana de Calatayud, para pasar varios días y, por supuesto, asistir al partido que enfrentaba a su Real Zaragoza con el Sporting. «Lo último que recuerdo es que salí del bar Bariloche porque sentía presión en el pecho y me faltaba el aire. Una amiga vino a preguntarme qué me pasaba y le dije que entraba enseguida. No recuerdo nada más hasta que, al día siguiente, desperté en la uci del hospital», relata el aficionado zaragocista, de 53 años y albañil de profesión. «Ya había sufrido ese dolor antes pero esperas a que se pase. Esta vez, sin embargo, fue distinto».

