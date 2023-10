Fran Escribá confirmó lo esperado con Francho Serrano y tal y como anunció este diario, no estará aún en Burgos este lunes, porque no se quieren correr riesgos con el centrocampista, lesionado en la musculatura isquiotibial el 10 de septiembre en Cartagena y que ya va para las 8 semanas de baja por una dolencia que, al tener afectación tendinosa, ha requerido de más tiempo en una recuperación que ha ido en los plazos previstos. “No vamos a tomar riesgos con Francho porque sus pruebas médicas son buenas, él se encuentra bien y de hecho ya va a hacer prácticamente todo el entrenamiento de este sábado con el grupo, pero es un jugador de recorrido y no se siente perfecto. No vamos a tomar ningún riesgo”, aseguró el entrenador del Real Zaragoza antes de la sesión en la Ciudad Deportiva. Francho, Nieto, Cristian y Gámez, por lesión, y Maikel Mesa, sancionado por ciclo de amarillas, son las bajas del equipo en Burgos.

El Real Zaragoza sin Francho: del todo a la nada Este tipo de lesiones requieren de un periodo que va entre las 8 y las 12 semanas y por eso lo más probable es que vuelva a la lista ante el Oviedo el lunes 6 de noviembre y pueda tener unos minutos, aunque podría hacerlo el próximo jueves en Copa ante el Atzeneta. “Creemos que para el partido de Copa ya estará disponible, luego habrá que valorar si esperar a Oviedo. SI fuera el último encuentro de Liga o algo más decisivo sí que podríamos pensar en que jugara, pero no vamos a tomar el riesgo ahora”, añadió el entrenador sobre un futbolista al que el equipo está echando mucho de menos, ya que cuando se lesionó había logrado el Zaragoza un pleno de triunfos, con cuatro presencias en el once del canterano y una salida del banquillo en Cartagena, cuando se lesionó y después suma una victoria en siete jornadas, con 5 puntos de 21. Epidemia isquiotibial La lesión de Francho se une en este inicio de temporada a las de otros cuatro jugadores que han tenido dolencias musculares que han supuesto bajas, ya que Nieto, que estará casi toda la temporada fuera, Lecoeuche, Fran Gámez y Cristian, estos dos últimos lesionados la semana pasada y que suman dos en este curso, han pasado o están por la enfermería por este motivo, la mayoría de casos en la musculatura isquiotibial. “No son muchas las lesiones en número, no más de las que tienen otros equipos, pero como van muy juntas puede parecer una epidemia de repente y además se han juntado en una zona similar. Lo hemos hablado, hemos hecho un análisis por si había algún patrón o factor externo, como el estado del terreno de juego, y no hemos visto nada en concreto. Son circunstancias que se dan. En el caso de Fran y Cristian venían de una lesión anterior en una zona similar y aunque las pruebas decían que estaban perfectos, aún no lo estaban”, argumentó. Al lateral derecho, que ya no jugó ante el Eibar por su lesión en el isquiotibial, le quedan unas tres semanas de baja, que serán unas cinco en el caso de Cristian, que recayó en el partido ante el cuadro armero de la lesión que sufrió en el isquiosural en Andorra.