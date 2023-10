La dinámica del Real Zaragoza no es positiva y exige una reacción inmediata en Burgos y ante el Oviedo para que la crisis no llegue también a todos los niveles y se ponga el foco sobre el entrenador, algo que es habitual en el fútbol, pero Fran Escribá mantiene la calma tras sumar 5 puntos de 21 y asegura que no ha notado cambios en el mensaje que desde el club se le transmite. “No hay un motivo para estar nerviosos en cuanto al proyecto ni en la confianza en lo que creemos que vamos a conseguir esta temporada”, afirmó con contundencia el entrenador, que espera un cambio de tendencia en Burgos después de que al Zaragoza, ante el Sporting y el Eibar, se le hayan escapado victorias que tenía en la mano por fallos graves individuales.

“Yo hago una lectura, ya que las últimas semanas no hemos sumado los números que hubiéramos querido. Veníamos de un inicio que siendo muy bueno y, entre comillas y que se me entienda, nos ha perjudicado por las expectativas que generó. Hemos encadenado resultados malos y eso genera intranquilidad, pero no en el club ni en el vestuario. Hemos perdido tres partidos en casa y nos duele mucho pero la lectura es que en el bloque de 12 partidos llevas 20 puntos y si lo extrapolas a la totalidad de la liga serían 70 puntos si eres capaz de mantener esto”, argumentó el entrenador valenciano.

De este modo, no cree que en esta semana de tres partidos, contra el Burgos el lunes, el jueves en Copa en Onteniente frente al Atzeneta y la visita del Oviedo a La Romareda se juegue él más a nivel personal. “A mí estos partidos que vienen me importan lo mismo que al equipo y al club, empezando por lograr los tres puntos en Burgos. Otra lectura más negativa de cualquier resultado no cabe ahora mismo y no la podemos hacer porque no creemos en ella. La lectura en global no es tan mala, aunque obviamente lo reciente no nos gusta. Este es un proyecto en el que hay que confiar. Si hay algo bueno que tiene este club es esa unión con la afición y nos gustaría no perderla y la forma de hacerlo es ganar lo antes posible”.

“Maikel Mesa es fundamental y es un jugador que condiciona mucho. Empezó genial, luego llegó un bajón y ahora había vuelto a su nivel. Es un jugador de carácter que nos viene muy bien, que choca, que no rehúye el contacto. Vamos a ver si cambiamos el dibujo para suplir su baja o solo los jugadores"

Mantener el esquema

Escribá ha reconocido que la derrota ante el Eibar escoció por esa remontada en la última media hora y tras lo sucedido ante el Sporting en Gijón, donde el rival empató un 2-0 en el tramo final. "Pasamos malas noches después de un partido como el del Eibar o el Sporting, pero el equipo trabaja muy bien y da gusto verlo. Una cosa es que nos fastidie una derrota, y más por los errores que cometimos, pero la alegría ha vuelto al grupo, que tiene capacidad para pasar página”, argumentó el entrenador, que ve la ausencia de Maikel Mesa vital para su equipo, ya que el canario llevaba dos semanas marcando y que no dio apenas pistas si esa baja va a cambiar el 4-3-3 de las últimas jornadas. “Maikel es fundamental y es un jugador que condiciona mucho. Empezó genial, luego llegó un bajón y ahora había vuelto a su nivel. Es un jugador de carácter que nos viene muy bien, que choca y no rehúye el contacto. Vamos a ver si cambiamos el dibujo para suplir su baja o solo los jugadores. Los dos sistemas nos han funcionado y jugamos bien en El Molinón, ya que posiblemente fue nuestro mejor partido de la temporada. Veremos el sistema mirándonos a nosotros y de reojo al rival”, añadió Escribá, que por ese elogio del fútbol en El Molinón apunta a repetir el dibujo de las dos últimas jornadas.

"Estamos echando de menos esa aportación desde el banquillo, no ha pasado en los últimos partidos y sí sucedió antes. Lo hemos hablado y hay jugadores que saben que tienen que ser más determinantes y dar un paso adelante cuando salgan"

No quiso confirmar que sería Poussin el elegido bajo palos, lo que sí hizo tras lesionarse Cristian en Andorra, después de que las dos titularidades del galo, ante el Alcorcón y en Gijón trajeran errores. En todo caso, fue el señalado para jugar en el último tramo del partido tras caer el argentino frente al Eibar y parece factible que repita por delante de Rebollo en un encuentro que supone un claro examen para él. “Tengo claro el equipo, pero no hablo solo de la portería sino de cualquier posición. Nosotros analizamos todo lo que pasa y luego decidimos”, se limitó a asegurar, antes de admitir que en los últimos partidos, donde el bajón del equipo ha sido claro en las segundas partes, la mayoría de los cambios desde el banquillo no han aportado lo esperado. “Estamos echando de menos esa aportación, no ha pasado en los últimos partidos y sí sucedió antes. Lo hemos hablado y hay jugadores que saben que tienen que ser más determinantes y dar un paso adelante cuando salgan. Espero que ahí cambiemos”.

Más fuerte a domicilio

Reconoce el entrenador que su Zaragoza se siente ahora más fuerte a domicilio, donde suma 10 puntos en 5 salidas, que en casa, ya que en La Romareda acumula tres derrotas seguidas y cuatro citas sin ganar, porque “fuera de casa los rivales proponen más y el equipo se sintió más cómodo”, aunque incide en la necesidad de mejorar en la generación de fútbol, ya que “ante el Eibar nos costó en la salida de balón, el rival presionaba más por la zona de Jair y nos costó generar juego por dentro”.

"El Burgos rinde genial en casa, muy intenso desde el minuto 1 y muy exigente desde el primer momento y hasta el último. Juega muy directo, con las segundas acciones que tendremos que ganar y un portero que saca muy bien en largo. Están funcionando bien a balón parado, con gente fuerte que entra al remate y otra de muy buen golpeo"

Sobre el Burgos, muy fuerte en un Plantío al que el Zaragoza llegará el lunes y en el que el rival ha sumado 16 de puntos de 18 posibles, bajando mucho más cuando los burgaleses juegan a domicilio, Escribá aseguró que “rinde genial en casa, muy intenso desde el minuto 1 y muy exigente desde el primer momento y hasta el último, ya que el año pasado lo sufrimos cuando nos empataron a última hora. Juega muy directo, con las segundas acciones que tendremos que ganar y un portero que saca muy bien en largo. Están funcionando bien a balón parado, con gente fuerte en el remate y otra de muy buen golpeo", explicó el entrenador, para poner la receta después: “Intentaremos ser un equipo protagonista con balón, que lleve el juego para que no nos generen mucho, pero será un partido muy complicado y seguro que igualado”.

"Enrich en el vestuario es muy importante y contamos con él, tiene mucho trabajo cuando vas ganando y si vas por detrás en el marcador siempre ha tenido muchos goles. Lo tengo en la cabeza para que sea un jugador importante”

Elogios a Borge

A Escribá se le preguntó por Enrich, otra de las apuestas del verano en la delantera y que ha jugado muy poco, con una titularidad ante el Mirandés, donde fue expulsado antes del descanso y solo 89 minutos en 12 jornadas. “Para mí es un jugador importante. Ha habido momentos en los que hemos tenido lesiones que nos han dejado sin los últimos cambios y tenía claro que uno iba a ser él. En el vestuario es muy importante y contamos con él, tiene mucho trabajo cuando vas ganando y si vas por detrás en el marcador siempre ha tenido muchos goles. Lo tengo en la cabeza para que sea un jugador importante”, explicó Escribá, que se mostró feliz del nivel de Borge, candidato claro a seguir en el lateral derecho: “Es una de las grandes noticias del último mes. Ha rendido en los dos laterales y ante el Eibar y tras el 2-1 fue de los que más aportaron tranquilidad y parecía un veterano ya”.