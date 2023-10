Definitivamente, no es un partido más. Cinco puntos sobre los últimos 21 y una insoportable sensación de vulnerabilidad han situado al Real Zaragoza y a Fran Escribá en una situación de extrema fragilidad que amenaza ya con hacerlo todo añicos. La crisis de resultados (el equipo aragonés ocupa zona de descenso en la clasificación de las siete últimas jornadas) obliga a un cambio de rumbo sin que de momento se plantee un relevo al timón, pero una derrota en Burgos incrementaría la intensidad de una luz roja hasta hacerla cegadora.

Semejante reválida llega puntual. Porque el Zaragoza se mantiene fiel a esa tradición que le impone envolverse en dudas y desconfianza a estas alturas del año. Otoño suele ser una estación gris y triste en el seno de un club en el que, de nuevo, todo parece en entredicho. Pero esta vez escuece más. Porque la ilusión que había despertado este equipo poco tiene que ver con los anteriores. De hecho, el pleno de triunfos en las cinco primeras fechas del calendario sumió al zaragocismo en un precioso sueño en el que todo volvía a ser como antes.

Pero no. Aquella senda se extravió y el Zaragoza se ha adentrado en un camino hacia ninguna parte. El equipo aragonés se ha perdido y se encuentra en plena búsqueda de sí mismo para volver a creer y confiar. Ahora todo es inseguridad y miedo tras haber perdido una ventaja de dos goles durante dos semanas consecutivas.

Pero el escenario en el que debe acometer esa huida hacia delante no parece el más propicio. Porque El Plantío es uno de los pocos feudos de Segunda que se mantienen inexpugnables tras ceder un solo empate en los seis partidos disputados hasta ahora en un estadio que no ve perder a su equipo desde finales de mayo. Aunque el Zaragoza no suele amedrentarse en este tipo de situaciones. No lo hizo en Gijón, otro terreno sagrado en el que nadie se ha llevado el triunfo. Estuvo a punto de hacerlo el equipo aragonés, pero un error garrafal de Poussin echó todo el trabajo por la borda.

Precisamente, el meta francés apunta a ser una de las principales novedades de una alineación en la que, además del lesionado Cristian, faltará otra pieza clave: Maikel Mesa. El canario es el primer zaragocista que acumula cinco amonestaciones, por lo que verá el partido desde casa como consecuencia de la pertinente sanción.

La ausencia del capitán volverá a ser cubierta por Poussin, que afrontará, de este modo, una segunda oportunidad que no puede desperdiciar. El argentino estará fuera varias semanas, así que tiene en sus manos la gran oportunidad de resarcirse de aquel fallo y, de paso, congraciarse con una afición que desde entonces lo mira con cierto recelo.

El resto del equipo que Escribá pondrá en liza para escapar de la crisis y recuperar alberga varias dudas. No parece ser una de ellas la presencia de Francés en el centro de la zaga. El canterano, al que las convocatorias con la selección sub-21 le salen bien caras al encontrarse con el banquillo a su vuelta, recuperará una titularidad que compartirá con Jair si es que el técnico no decide castigar su baja forma con una suplencia a la que regresaría Lluís López.

En la medular, todo está en función del sistema. Si Escribá opta por dar continuidad a ese 4-3-3 que tan bien sentó al equipo, Marc Aguado y Grau buscarán en Bermejo o Toni Moya parte de lo que Maikel Mesa aporta en una posición en la que el canario explota sus principales virtudes.

Donde no se prevén cambios es en vanguardia. Valera no está en su mejor momento, pero parece destinado a continuar en una formación en la que el crecimiento de Manu Vallejo también apunta a mantenerlo en el once para escoltar a una referencia ofensiva que volverá a ser ejercida por Azón, lo que mantendrá a Bakis y Enrich a la espera.

En el Burgos, Álex Bermejo es baja y vuelve Fer Niño para unirse a ese batallón que defiende una fortaleza que visita un Zaragoza al que se le acaban las excusas.