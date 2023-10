Un récord de 43 años en la portería del Real Zaragoza

Primero fue Cristian, por supuesto, titular indiscutible en la portería del Real Zaragoza prácticamente desde su llegada al club. Pero el argentino se lesionó en Andorra y tuvo que sustituirle Poussin, el guardameta francés por el que el club aragonés había apostado este verano con un contrato de tres años. Salió a relevar a Cristian en Andorra y fue titular ante el Alcorcón y en Gijón, donde cometió uno de los errores de la temporada que le costó la victoria al equipo. Cristian aceleró su recuperación y regresó ante el Eibar, pero recayó de su rotura y Escribá volvió a darle la alternativa a Poussin. Sin embargo, en Burgos el técnico puso de inicio a Rebollo, por lo que el Zaragoza ya ha empezado con tres porteros titulares distintos en solo 13 partidos.

Hay que retroceder mucho en el tiempo para encontrar algo similar. Entre otras razones porque lo más habitual hasta hace no mucho era contar con dos porteros en el primer equipo y echar mano del filial en caso de necesidad. La última vez que ocurrió algo parecido fue hace 43 años, en la temporada 1980-81. Entonces comenzó como titular Juan Luis Irazusta. Pero en la quinta jornada tuvo que ser sustituido en el minuto 22 y en su lugar salió Manolo Nieves. Una semana después, frente al Valencia, sucedió lo mismo pero en el minuto 53.

El veterano Nieves, en la que iba a ser la última de sus 14 temporadas en el equipo aragonés, estuvo bajo palos en las dos siguientes jornadas frente al Osasuna y Las Palmas. Pero en la novena, en el viejo Atocha, Manolo Villanova le dio la alternativa a Sabino Zubeldia, que fue titular las tres jornadas hasta el regreso de Irazusta. Así, el Real Zaragoza utilizó tres porteros diferentes en once partidos. Hasta final de temporada fue Zubeldia quien actuó siempre que no lo hizo Irazusta.

Hay otro caso curioso en el que tres porteros defendieron la portería del Real Zaragoza en las primeras once jornadas de Liga, pero por un motivo muy diferente. Ocurrió en la temporada 1986-87. Cedrún ya se había hecho con la titularidad en el conjunto blanquillo, pero el guardameta vasco no pudo estar en la undécima jornada en Atocha y su lugar lo ocupó Manuel Ruiz. Con tan mala suerte que no pudo terminar el partido por lesión y, en el minuto 84, tuvo que salir el zaragozano Vitaller. Fueron sus únicos 6 minutos en aquella Liga. Ruiz fue el reemplazo de Cedrún en los dos partidos que se perdió hasta el final del curso.

La temporada pasada Escribá hizo algo parecido nada más llegar. Cristian Álvarez se lesionó en el último partido de Carcedo en el banquillo y el valenciano apostó por Ratón tanto en la Copa como en los cuatro primeros partidos de Liga que dirigió, pero al quinto dio la oportunidad a Rebollo, que fue titular dos partidos más hasta el regreso del argentino. Cristian se perdió un partido más hasta el final y su sustituto fue Ratón.

Pero no es nada habitual en los últimos tiempos. En la campaña 2021-22 Cristian solo se perdió cuatro encuentros en todo el campeonato liguero y fue Ratón quien ocupó su lugar. Lo mismo sucedió en las cinco jornadas de ausencia en el curso precedente, el 20-21, en las doce en que el argentino necesitó un recambio en el 19-20, las cuatro de la campaña 18-19 y las siete de la 2017-18. En la 2016-17 Ratón tuvo que tomar la alternativa en la jornada 11 para reemplazar a un Irureta que no terminó de convencer y el club fichó a Saja en el mercado invernal para que jugara en la recta final del curso.

En la 2015-16 fueron Bono y Manu Herrera quienes se alternaron en la portería, con el marroquí al principio y Herrera en la recta final. En la 2014-15 también hubo tres porteros, Whalley, Bono y Alcolea, pero los cambios llegaron a partir de la jornada 20. Leo Franco no dio opción a nadie hasta la jornada 41 de la 13-14, cuando actuó Whalley. En la 2012-13 fue Roberto quien se mantuvo firme hasta la jornada 25, con Leo Franco y Alcolea repartiéndose sus ausencias en el curso que terminó en descenso. La temporada 2011-12 fue la última en la que un solo portero defendió la meta zaragocista de principio a fin. Fue Roberto Jiménez y el Zaragoza jugaba en Primera División.