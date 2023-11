El partido del Real Zaragoza ante el Atzeneta de la primera ronda de la Copa del Rey, que se iba a jugar esta tarde a las 20.00 horas, se suspende por el fuerte temporal de viento que sufre la Comunidad Valenciana y la mayor parte de España. La decisión ha sido tomada por el Ayuntamiento de Onteniente ya que ha cerrado todas las instalaciones municipales por precaución, y eso incluye el campo de El Clariano, donde se iba a disputar el choque al no cumplir El Regit, el campo del equipo local, las condiciones para que se disputara el partido.

El fuerte viento, con rachas superiores a los 80 kilómetros por hora, es la causa de la suspensión aducida por el consistorio de la localidad, ya que había peligro con las torres de la luz, las vallas o algún árbol. El partido apunta ahora al miércoles 15 de noviembre, aunque será la Federación Española de Fútbol la que marque la fecha, algo que ambos clubs esperan que sea durante este viernes.

La decisión ha empezado a tomar cuerpo a primera hora de la tarde, cuando ha acudido al campo un enviado de la Federación Española y representantes de la Federación Valenciana además del ayuntamiento de la localidad. Tras una reunión con los clubs y después de informar a los colegiados se ha decidido la suspensión, que ya ha sido anunciada oficialmente por el Ontinyent, el club que iba a ser el anfitrión del partido, así como por el Real Zaragoza.

❗️❗️SUSPÉS | Es suspén el partit de Copa del Rei entre l'@Atzeneta_UE i el @RealZaragoza pel temporal de vent pic.twitter.com/bKYLUAt3JD — Ontinyent 1931 CF (@ontinyent1931cf) 2 de noviembre de 2023

⚠ PARTIDO APLAZADO ⚠



El partido de #CopaDelRey entre Atzeneta y Real Zaragoza queda aplazado debido al temporal de viento que azota la península.



Junto a la @rfef y el @Atzeneta_UE, se trabaja para fijar una nueva fecha en la que disputar el encuentro. pic.twitter.com/LggQFWFpGd — Real Zaragoza 🦁 (@RealZaragoza) 2 de noviembre de 2023

"Es una pena porque habíamos luchado y trabajado mucho para jugar este partido y ahora tenerlo que suspender por el viento es una cosa de locos, algo increíble. Entendemos la posición del ayuntamiento, porque no quieren tener problemas y lo primero es la seguridad", aseguraba José Pérez, presidente del Atzeneta, tras la suspensión, ya que explicó a este diario que el peligro eran las fuertes rachas de viento, no de forma continua, pero sí con frecuencia y "podían volar vallas, caerse alguna palmera, los focos de la torres de luz...".

"Mantendremos la euforia por jugar este partido una o dos semanas más y ya está, no hay problema. Vamos a poner todas las facilidades para disputar el encuentro para encontrar esa fecha y si no puede ser la semana que viene, pues que sea la siguiente", añadió el dirigente, que descartó jugar este viernes, como pudo ser la propuesta inicial del Zaragoza, ya que el Atzeneta se mide al Rayo Ibense en El Regit el domingo a las 16.00 horas en partido del Grupo 6 de la Tercera RFEF. Mientras, a los jugadores del equipo valenciano la suspensión les pilló acudiendo a Onteniente y sobre todo estaban sorprendidos de que no se hubiera apurado hasta el comienzo del choque. "Había que garantizar la seguridad", dijo Salvador Gomar, presidente de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana, en A Punt Esports tras la suspensión del choque.

La fecha que se está barajando por el Atzeneta como alternativa es la del próximo miércoles 8 de noviembre, pero el Zaragoza tiene partido contra el Oviedo en La Romareda el lunes y en Elche el sábado 11, por lo que podría ser el siguiente miércoles, el día 15, antes del derbi ante el Huesca, que se disputa el sábado 18. El equipo zaragocista, que viajó ayer, emprendió viaje de regreso en torno a las 19.30 horas desde Onteniente para preparar desde mañana viernes el partido ante el Oviedo del lunes.

En estos momentos, los dos clubs y la Federación Española están estudiando las posibilidades para encontrar un acomodo al encuentro, teniendo en cuenta que el sorteo de la segunda ronda es el martes próximo y que la segunda ronda se disputa el 5, el 6 y el 7 de diciembre. El partido Gimnástica Segoviana-Sestao River también ha sido suspendido por las condiciones climatológicas.