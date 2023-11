El Real Zaragoza ha regresado este viernes a los entrenamientos después de la suspensión del partido de Copa ante el Azteneta por las condiciones climatológicas y el fuerte viento en la localidad valenciana de Onteniente, donde se iba a disputar. Maikel Mesa, con molestias y que ya no viajó a ese partido, y Toni Moya, que no jugó en Burgos por una contractura en el isquio, se han ejercitado en partes de la sesión al margen, sin completar los ejercicios y el canario se ha retirado con el preparador físico, Julen Masachs, en una parte del entrenamiento. En principio, en ambos casos estaba previsto y se espera que los dos puedan jugar ante el Oviedo el lunes, si bien Moya llega algo más justo al duelo.

Maikel Mesa se perdió el partido ante el Burgos del pasado lunes por sanción y no viajó en la Copa por precaución, mientras que Toni Moya sí estuvo en El Plantío, pero no se arriesgó a que jugara por esas molestias y las pruebas médicas del martes descartaron una lesión más grave, solo una contractura. Mesa ha jugado en 12 jornadas de Liga, en 10 de titular, y en los dos últimos partidos antes de su sanción por acumulación, frente al Sporting y el Eibar, había marcado (lleva tres dianas en total) y fue uno de los mejores del equipo, como en el inicio liguero. Moya, por su parte, ha perdido el sitio enb el once en las última ssemanas, aunque también había jugado en los 12 partidos antes de llegar a Burgos.

El retorno de Francho

El duelo ante el Oviedo del lunes debe marcar el retorno a una lista de convocados de Francho Serrano, que lleva casi dos semanas trabajando con el grupo de forma progresiva y que se lesionó el 10 de septiembre en la musculatura isquiotibial con afeccción tendinosa. El canterano no será titular en ningún caso y en el mejor de los casos tendrá minutos el lunes. son baja para el partido ante el conjunto oviedista, Cristian Álvarez, al que le quedan unas tres semanas para volver, Fran Gámez, que le restan dos, ya que ninguino ha estado sobre el césped en la sesi´`on, además de Nieto, que no volverá hasta final de Liga. Con el primer equipo han estado del Deportivo Aragón el meta Acín y los habituales Vaquero, Borge y Juan Sebastián.