Escribá está muy pendiente de Maikel Mesa, Toni Moya y Francho Serrano para la convocatoria ante el Oviedo que dará el lunes para jugar por la noche ante el cuadro carbayón. El canario, baja en Burgos por sanción, arrastra molestias, pero apunta a estar disponible, mientras que el técnico espera el retorno de Francho tras dos meses de baja por su lesión en Cartagena y el que más justo llega es Toni Moya, con una contractura que ya le hizo no estar jugar en El Plantío pese a que viajó en ese partido. Ninguno de los tres estuvo en la expedición copera para el partido ante el Atzeneta luego suspendido.

“Con Toni Moya y Maikel Mesa yo creo que pueden llegar. Más claro es el caso de Maikel que el de Toni, que tuvo una contractura y aún tiene una pequeña molestia. Vamos a esperar porque depende más de las sensaciones de los futbolistas que de una prueba médica, que ya ha revelado que no hay lesión. Hay opciones de que ambos estén disponibles”, aseguró. El canario hizo casi todo el entrenamiento del viernes y Toni Moya ha realizado el de este sábado, aunque será el último de mañana en La Romareda el que confirme que ambos están disponibles.

“Lo lógico es que al recuperar a Francho no salga en el once, pero él tiene una ventaja por su forma de jugar, ya que es de los que si tiras de inicio con él te va a aguantar perfectamente. Para nosotros es un jugador muy importante, es un centrocampista diferente, por lo que progresa y percute con balón"

Con Francho, tras 8 semanas de baja por una lesión en el isquiotibial que tuvo afección tendinosa, los plazos para su regreso ya se han cumplido y ahora sí parece muy probable que entre en la lista. "Las sensaciones son buenas, creemos que está ya y que va a estar disponible, ya que solo tiene esa pequeña tirantez de cuando se vuelve de una lesión”, reseñó el entrenador valenciano, que está deseando volver a contar con el canterano. “Lo lógico es que al recuperarlo no salga en el once, pero él tiene una ventaja por su forma de jugar, ya que es de los que si tiras de inicio con él te va a aguantar perfectamente. Si como esperamos está disponible, para nosotros es un jugador muy importante, porque su lesión ha trastocado más de lo que parece. Es un jugador distinto al resto de medios, que progresa y percute con el balón”.

Tres bajas por lesión

En el partido ante el Oviedo no estarán Fran Gámez, al que se espera ante el Huesca el 18, ya que su lesión en el isquio ha cicatrizado bien, Cristian Álvarez, que le restan unas tres semanas al menos de baja, y Nieto, que no volverá hasta final de temporada. Mientras, en el entrenamiento en la Ciudad Deportiva han estado del Deportivo Aragón Borge, que seguirá en el once, Juan Sebastián, Vaquero, Fabio Conte, Yoha y el meta Acín.