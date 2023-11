Fran Escribá ha facilitado este mediodía una lista de 23 convocados para el partido ante el Oviedo de esta noche en la que se ha confirmado la ausencia de Sinan Bakis, por un golpe en la rodilla derecha que sufrió en el entrenamiento del sábado, en un lance fortuito, aclara el club, y se le harán más pruebas al persistir las molestias, mientras que Francho Serrano regresa a una lista después de la lesión en el isquiotibial izquierdo que sufrió en Cartagena con afección tendinosa y que le ha tenido de baja desde el 10 de septiembre, prácticamente dos meses.

"Nuestro jugador Sinan Bakis, que viene arrastrando molestias en su rodilla derecha tras un lance fortuito en el entrenamiento del pasado sábado y que le obligó a trabajar al margen del equipo en el día de ayer, será definitivamente baja para el partido de esta noche al no remitir dicha sintomatología y será sometido a pruebas diagnósticas en los próximos días", ha asegurado el club en sus redes sociales. De momento y como mínimo, es duda para Elche, aunque habrá que esperar al dictamen de las pruebas. Bakis ha jugado en 10 de las 13 jornadas, pero solo ha sido titular en dos de los últimos 6 partidos.

Bakis ya no se entrenó y solo hizo rehabilitación el domingo y dada la cercanía del partido y tras las primeras exploraciones su presencia ante el Oviedo ya se antojaba muy complicada y se ha confirmado al mantener el dolor en la zona. Mientras, Maikel Mesa, que no viajó a Burgos por sanción y que no lo hizo en el partido suspendido en Copa por unas pequeñas molestias, está en la citación y apunta a titular. También ha entrado finalmente Toni Moya, con una contractura que le impidió jugar en Burgos, aunque llega justo al duelo.

Con Francho Serrano, al que el equipo ha echado mucho de menos desde su lesión, con solo una victoria en los ocho partidos que no ha estado el canterano, la previsión es ir poco a poco y no estaría de inicio en un once que apunta a tener la novedad de Maikel Mesa en lugar del lesionado Bakis con respecto a Burgos. Mientras, Cristian Álvarez, Nieto y Fran Gámez son las otras bajas esperadas y Borge, que seguirá en el lateral derecho, Vaquero y Juan Sebastián completan una lista de 23 jugadores.