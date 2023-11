Si hasta ahora Fran Escribá no se había mostrado preocupado, mucho menos lo estaba después de que el Real Zaragoza generara multitud de ocasiones frente al Oviedo, aunque sí estaba «fastidiado» porque su equipo tampoco había conseguido ganar así. «Me preocupa más algún otro partido que no hemos ganado. Nos fastidia porque creo que hicimos suficientes méritos y ocasiones para ganar. Hay poco que reprochar a los chicos, no tengo nada que reprochar más bien», comenzó la rueda de prensa.

El valenciano estaba convencido de que el equipo va en la buena línea. «Salieron bien, los tres campos aportaron mucho, generaron energía y acabamos claramente en campo contrario. Eso podía generar alguna contra peligrosa pero las controlamos bien y estuvimos más cerca de ganar que otra cosa, incluyendo ese gol anulado. Con ese ritmo, esa intensidad, estás más cerca de ganar. Es el primer paso, no es lo que queríamos, que era ganar y acercarnos a los de arriba, pero es un pequeño paso para romper una racha tan mala en casa», continuó. Escribá quiso olvidarse de las primeras jornadas de Liga y evitó hacer «una lectura global porque eso pasó hace un montón» y prefirió quedarse con el análisis de la situación actual de su equipo. «El equipo está compitiendo, venía de estar a punto de ganar fuera, compite bien. Es verdad que en casa los equipos hacen que propongas menos y nos ha costado más, en la primera parte nos tapaban la salida con Marc, con Francés y con Jair y así nos cuesta más. Hay que seguir trabajando sin pensar en los playoffs ni nada, solo en el siguiente partido. Ahí el equipo está respondiendo bien. Ya llegarán las victorias si seguimos con este ritmo e intensidad», indicó. El técnico del Real Zaragoza quedó también satisfecho con la aportación de los cambios, que le dieron al equipo el empuje necesario para terminar el partido en campo contrario. «La primera propuesta no salió como esperábamos porque acumularon mucha gente por dentro y el Oviedo es vertical cuando llegan a situaciones profundas y no queríamos que nos dominaran con Cazorla, Seoane, les igualamos con tres por dentro y teníamos la sensación de que si no llegaba el balón claro a Germán o a Molle nos costaba. Luego con el 4-4-2 se abre más el partido, tomas algún riesgo más pero la sensación era de llegar más a portería. Sergi ha estado muy bien, sus centrales han tenido más trabajo. Es una lástima porque es un partido en el que se hicieron méritos de sobra para haber ganado». Para lograrlo, solo faltó el acierto, a juicio de Escribá, que aún repasaba en su cabeza todas las ocasiones falladas. El técnico tampoco está preocupado por su futuro. «En absoluto. La preocupación es que no llegue la victoria. No es una pregunta para mí, pero si tuviera que decir algo, mis conversaciones son constantes con el club y ahí hay máxima tranquilidad, afortunadamente, porque la lectura es de un hombre de fútbol y no de un forofo y eso es bueno para el proyecto», explicó Escribá, satisfecho también por haber recuperado a Francho Serrano.