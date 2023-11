Cazorla, con ofertas para jugar en Arabia Saudí tras tres años en el Al Sadd de Catar y con la posibilidad de integrarse en el cuerpo técnico del Barcelona de Xavi, aceptó firmar por el mínimo salarial de la categoría, 93.000 euros, cantidad que él mismo pidió, ya que la oferta Oviedista era bastante superior, cedió sus derechos de imagen y solo puso como condición que el 10% de la venta de sus camisetas fuera destinado de forma íntegra a la cantera oviedista.

No va a ser escasa esa donación, porque desde el anuncio de su llegada a mediados de agosto ha vendido ya más de 2.000 y la cifra no deja de crecer, teniendo en cuenta que Borja Bastón, el que más vendió el curso pasado, se quedó en 700. El récord histórico en el club asturiano lo tiene Michu, con 3.000, una cifra que Santi Cazorla superará en breve con total seguridad.

El oviedismo ha recibido por todo lo alto a su ídolo, recordando los aficionados más veteranos a aquel recogepelotas que a mediados de los 90 hacía las delicias en los descansos de los partidos del Oviedo con Piero y Robi, sus mejores amigos, con una exhibición de controles y talento con las dos piernas (ya de pequeño golpeaba igual de bien con ambas) que se daba en el Tartiere cada dos semanas. Por entonces, Cazorla, que empezó en el fútbol sala en el Covadonga, dio el salto a la cantera oviedista en alevines, aunque pocos se atrevían a pronosticar una carrera tan prodigiosa. Cundía más el pesimismo por su baja estatura y su escasa corpulencia para pensar que ni rozaría la élite.

Llegó a pisar los entrenamientos del primer equipo siendo juvenil antes de que llegara el caos del descenso a Tercera y emigrara al Villarreal, a su filial. Un efímero paso por el Recre, con posterior ejecución de la opción de compra por parte del submarino (1,2 millones) para crecer de amarillo y llegar su traspaso al Málaga ficticio que construyó por muy poco tiempo Al Thani con 22 millones de por medio para ser vendido al Arsenal en 2012, un año después y por casi la misma cifra. Allí llegó ya con las dos Eurocopas con España, la de 2008, donde fue clave en los penaltis ante Italia, y la de 2012, mientras que la estrella del Mundial no figura en su palmarés por una lesión de espalda.

Carrión: "El Zaragoza lo hace parecido, pero no tiene tanta suerte"

Por mucho que los datos señalen un claro cambio entre el Zaragoza que arrancó la Liga, con cinco victorias y un pleno al 15, y el que ahora lleva 6 puntos de 24, los rivales no se fían y el discurso del entrenador del Oviedo, Luis Carrión, insiste en eso. «El Zaragoza lo está haciendo parecido que en su buena racha al principio, lo que pasa es que ahora no tienen tanta suerte, el día del Sporting se les va al final, también contra el Eibar…. Eso al principio no les pasaba. El trabajo es bueno, barajan muchos aspectos de forma correcta», aseguró el entrenador del Oviedo, que llega con 21 jugadores en la expedición y las bajas por lesión de de Luismi, Tarín, Romario, Álex Millán y Mario y que recupera a un jugador importante en ataque, Paulino.«Espero un partido bonito ante un buen equipo. Espero que pase más lo que queremos nosotros. Ellos tienen jugadores de nivel, gente arriba que desborda y buenos rematadores. Vamos preparados para hacer un buen encuentro, para tener balón, ser verticales y hacerles daño», añadió el entrenador oviedista.