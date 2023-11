Es habitual que el Comité de Apelación mantenga la sanción que impone el Comité de Competición, ya que ambos dependen de la RFEF, y con Víctor Mollejo eso se ha cumplido a rajatabla, ya que la segunda instancia federativa en los comités deja la sanción de un partido impuesta al delantero toledano por su celebración tocándose los genitales en Cartagena, tras marcar el tercer gol. El Real Zaragoza ya ha anunciado que agotará todas las vías e irá al Tribunal de Arbitraje del Deporte para pedir la cautelar de esta sanción hasta que este organismo decida sobre ese castigo.

Ahora mismo, Mollejo es baja para el partido ante el Elche de este sábado por la acumulación de amarillas, ya que cumplió el primer ciclo con la quinta que vio ante el Oviedo, mientras que este encuentro por el gesto realizado en Cartagena lo cumpliría ante el Huesca en el derbi, pudiendo jugar en Copa el martes. Solo podrá jugar ante el cuadro oscense si le dan la cautelar. "Nos ha sorprendido la sanción y el club recurrió. Yo a nivel personal dije que no me parecía motivo de sanción porque no fue una falta de respeto para nadie, fue una expresión de alegría que puede ser fea o grosera pero no era insultante para nadie, era para él mismo", aseguró Escribá esta mañana, sin conocer entonces el veredicto de Apelación.

Competición, en su resolución del miércoles y secundada este viernes por Apelación, se ampara en el artículo 126 del reglamento del Comité de Disciplina de la RFEF que explica las sanciones para los gestos ofensivos y asegura que "procede por ello desestimar las alegaciones (del Real Zaragoza) contenidas en el escrito de 2 de octubre, centradas en argumentar que la celebración del gol no sería ofensiva, pues es patente que es un gesto manifiestamente inaceptable y procaz, que ofende al más elemental sentido común de la colectividad". Establece después que la sanción debe ser entre uno y tres encuentros, pero que dadas las circunstancias que concurren "este comité considera pertinente imponer la sanción propuesta por el Instructor, esto es, la suspensión por un partido".

LaLiga remitió el pasado 12 de septiembre, dos días después del partido, al Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y a la Comisión Antiviolencia un escrito de denuncia por el gesto realizado por Víctor Mollejo, jugador del Real Zaragoza, quien se tocó los genitales en la celebración del tercer gol de su equipo ante el Cartagena, al que derrotó por 1-3. El jugador pidió disculpas públicas nada más acabar el encuentro.