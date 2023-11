Fran Escribá se lleva a 23 jugadores a Alicante para el partido de este sábado ante el Elche y para el del próximo martes de Copa ante el Atzeneta en Onteniente. El Real Zaragoza tiene para esa doble cita las bajas de Cristian Álvarez, Nieto, Fran Gámez y Bakis, lesionados, mientras que el entrenador se ha llevado al delantero Marcos Cuenca, del Deportivo Aragón, además de los habituales del filial: Borge, que será de nuevo titular, Acín, Juan Sebastián y Vaquero.

Mollejo no está en la lista al tener que cumplir un partido de sanción por acumulación y tiene pendiente el de su celebración tocándose los genitales en Cartagena, porque ha sido castigado con un encuentro, que cumpliría ante el Huesca pendiente del recurso del club, por lo que en Copa está disponible y viaja este viernes con la expedición a la concentración zaragocista. Francés es baja para el duelo copero y se marchará el lunes a la concentración de la sub-21 en Las Rozas. Rebollo, al no poder jugar en Copa por no ser sub-23 años para no incurrir en alineación indebida, tampoco jugará ante el Atzeneta, será titular mañana y en Onteniente jugará Poussin.

De esta forma, la expedición zaragocista viajará la tarde de este viernes en autobús desde la Ciudad Deportiva hasta Alicante, donde se alojarán en el NH Alicante. Durante su estancia en Alicante, el equipo realizará las sesiones de entrenamiento del domingo y lunes en las instalaciones del Hércules CF para continuar con su trabajo de preparación para el encuentro copero.

Una cita que llegará finalmente el martes 14 después de que el duelo tuviera que aplazarse el pasado jueves 2 de noviembre por el temporal de viento que azotaba la zona. Se jugará en El Clariano, el campo de Onteniente, a partir de las 20.00 horas. Será entonces cuando el equipo regrese a casa en autobús.