Casi como un mantra repite desde el principio de temporada Fran Escribá su confianza en acabar la Liga en la parte alta de la tabla. Esta vez, antes de un partido en Elche importante para el equipo, que suma 7 puntos de 27, y que puede poner en peligro el futuro del técnico, tiene más mérito reforzar esa aseveración. Y el valenciano lo hizo. “Tengo la absoluta confianza de que el equipo va a estar arriba al final, aunque por el camino tendremos tropiezos, rachas de sumar poco, como la actual, y otras de sumar más”, aseguró el entrenador del Real Zaragoza, que no ve que el duelo en el Martínez Valero, la que ha sido durante 5 temporadas su casa, sea clave. “Todos los puntos son importantes, porque sirven para alcanzar los objetivos. No veo un encuentro clave para pensar en que si ganamos estaremos arriba y si no lo hacemos iremos hacia abajo”, reseñó.

Es incuestionable que el Zaragoza no está muerto o sin alma, que se le han escapado puntos, por errores individuales, ante el Sporting o el Eibar, o en el último suspiro, en Burgos, o por su falta de eficacia, como ante el Oviedo. La racha de tres de los últimos 12 bien pudo ser un pleno o un 10 de 12, pero no lo fue. “El equipo está bien y compite bien en general en todos los partidos. Este Zaragoza se lo deja todo y eso es lo mínimo que estamos cumpliendo siempre”, dijo Escribá, el primero que es consciente de que con eso no es suficiente.

Ante el Oviedo, en el último duelo, “la diferencia entre un partido bueno o uno muy bueno sólo fue el resultado. Tiramos 19 veces a gol y ellos me reconocieron que ningún equipo les había sometido como nosotros, La parte negativa es que nos está costando en la salida de balón porque los equipos nos conocen, se cierran más, a veces abusamos del balón en largo”. El caso es que Elche debe marcar un antes y un después o, de lo contrario, si no llega ya una victoria, el derbi con el Huesca, con el paréntesis de la Copa, sería frontera para él. "No me gusta ya hablar de bloques de partidos, pero hemos sumado menos de lo que hemos merecido en los puntos. A nivel de juego me quedé descontentó por el partido con el Eibar, incluso con 2-0 al descanso, es el momento que más frío me dejó. El equipo ha hecho partidos buenos. En Gijón se jugó bien y en Burgos se compitió bien. Mañana vamos a lo mismo: nos van a exigir jugar y competir bien. El Elche tiene muy buen rendimiento en casa y un ritmo muy bueno, nos va a exigir mucho”, añadió el entrenador.

Ha movido algo menos el once en los últimos encuentros, si bien ante el Elche tiene que buscar un sustituto para Mollejo, que apunta a ser Manu Vallejo, y es factible la entrada de Francho, que ya jugó media hora ante el Oviedo tras dos meses de baja. “Lo veo muy bien. Seguramente no estará en su mejor momento de forma, pero le metió un ritmo muy bueno al partido desde el principio. Nos pareció que era Francho. Otra cosa es que si sale de inicio aguante los 90 minutos, aunque yo lo vi muy bien. La semana pasada notaba algo pero ahora está perfecto”, dijo sobre el centrocampista.

Pocas variaciones en el once

En ese equipo que ha ido modelando, con un 4-3-3 como sistema más utilizado, si está Maikel Mesa disponible, como es el caso ante el Elche, ahora es más reconocible en el once. “En la temporada te dicen mucho los momentos de forma, aunque siempre mires al rival y al tipo de partido que esperas. Hay jugadores que juegan más y desaparecen y viceversa. Jaume Grau, que empezó sin jugar, ahora está en un gran momento de forma y es muy importante. Mollejo es otro ejemplo o Germán Valera. Uno intenta estar abierto a que el once varíe”, recalcó Escribá.

El partido marca el regreso del entrenador a la que fue su casa. Es el técnico que más ha dirigido al Elche en Primera y el tercero que más en su historia. “Es especial para mí, claro está. Estuve cinco años allí y en dos etapas distintas. Los mejores años de mi carrera deportiva fueron allí y tengo a algunos de mis mejores amigos. Visitar Elche es una gran alegría para mí y será un partido bonito, aunque está por encima que lo que uno quiere cuando comience sea ganar”, afirmó Escribá, que no dudó con su exequipo que acabaría por ir a más tras su mal inicio: "Estará entre los seis mejores seguro. A veces cuesta coger el ritmo tras bajar, pero solo hay tres equipos con obligación de ascenso y son los tres que descienden".

El martes se supo que Sinan Bakis sufre una meniscopatía en su rodilla derecha y que estará un tiempo de baja, al menos entre dos y cuatro semanas si la evolución es buena. “Las pruebas nos han dado unas cuantas semanas de baja, no sabemos cuántas pero hay un tratamiento en marcha. Fue un palo y está fastidiado, aunque lo he visto más animado estos días. Puede estar lesionado unas semanas pero confiamos en que se recupere pronto, lo antes posible. Estaba recuperando la forma y está teniendo mala suerte en esta temporada".

Finalmente, Escribá habló de la sanción de Mollejo, que ha sido castigado con un partido por su celebración en Cartagena tocándose los genitales tras marcar que se añade al encuentro que tiene por acumulación de cartulinas en Elche, por lo que sería baja también frente al Huesca. “Nos ha sorprendido este tema. Yo a nivel personal dije que no me parecía motivo de sanción porque no fue una falta de respeto para nadie, fue una expresión de alegría que puede ser fea o grosera pero no era insultante para nadie, era un gesto para él mismo. Ha recurrido el club y espero que para cuando se resuelva no cumpla ese partido”.