Es el día. A pesar de que Fran Escribá pregona a los cuatro vientos que el partido de este sábado (18.30 horas) en Elche no es clave ni decisivo, la realidad es que tanto el técnico como el Real Zaragoza se juegan mucho en tierras alicantinas. Porque la nefasta racha en la que lleva inmerso el equipo aragonés, incapaz de sumar más allá de siete puntos de los últimos 27 que se han puesto en juego, suponen una losa demasiado pesada para cualquier entrenador. También para Escribá, aferrado a la evidente mejoría experimentada por su escuadra en los últimos partidos, saldados, eso sí, sin esa victoria que lo cambiaría todo.

No parece demasiado probable, en todo caso, que el choque sea definitivo para el entrenador. La cercanía, el próximo martes, de la eliminatoria de Copa del Rey y la proximidad, el sábado, del derbi ante el Huesca, invitan a concluir que una derrota en Elche quizá no fuera el fin para Escribá, pero todo podría depender de la imagen ofrecida por un Zaragoza que, aunque sigue a tiempo de todo, ha perdido demasiado terreno ya con rivales directos como el Leganés, el líder, que aventaja en nueve puntos ya a los aragoneses.

Final o no, decisivo o no, clave o no, el partido se las trae. El Zaragoza afronta el reto convencido de que el pasado lunes confirmó que ha reencontrado aquella senda que extravió hace demasiado tiempo. No será sencillo que no gane un encuentro como el que completó ante un Oviedo al que sometió hasta merecer una victoria que no llegó a pesar de que el equipo generó casi una veintena de ocasiones de gol. Algunas de ellas, muy claras, incluido un gol anulado por obra y gracia del VAR.

Por eso, el Zaragoza se fue a casa con la conciencia tranquila y con la sensación de haberse reencontrado consigo mismo. Aquel grave problema de identidad que sumió al equipo en una aguda crisis de personalidad parece historia. Pero todo pasa por confirmarlo esta tarde ante un Elche que también marcha en progresión.

Para dar puntilla a la mala racha y ahuyentar fantasmas, el Zaragoza se aferra a su notable trayectoria como visitante. Solo Leganés, Eibar y Levante han obtenido mejor cosecha hasta ahora que un conjunto aragonés solvente y sólido cuando sale de viaje. De hecho, únicamente ha hincado la rodilla en una ocasión (por la mínima en Ferrol). En el resto de desplazamientos siempre se trajo algo para casa.

Claro que el Elche basa su resurgir en una fortaleza como local que le ha llevado a sumar la inmensa mayoría (14) de sus 20 puntos cuando ha jugado ante los suyos, a los que solo ha dado un disgusto en forma de derrota. A las bajas ya conocidas de Cristian, Nieto y Gámez se suman las del lesionado Bakis y el sancionado Mollejo, que vio la quinta amarilla ante el Oviedo y que prolongará su castillo frente al Huesca porque así lo ha querido el Comité.

El once

En todo caso, Escribá no moverá mucho el árbol. De hecho, todo apunta a que dará continuidad a una formación sujeta solo a posibles novedades a partir del centro del campo. Porque Rebollo y la línea defensiva integrada por Borge y Lecoeuche en los laterales y Jair y Francés en los ejes ha mostrado fiabilidad suficiente como para mantenerse en una titularidad a la que aspira Francho, cuyo regreso es agua bendita para un Zaragoza que lo ha añorado demasiado.

El canterano apunta a ser una de las pocas novedades en una alineación en la que, en principio, seguirán Grau y Mesa para formar ese trío en la medular en el que podría perder el sitio Marc Aguado. Arriba, Azón, Valera y Vallejo apuntan a ejercer de puntas de lanza de un Zaragoza decidido a demostrar que ha cambiado.

En el Elche, Bigas será duda y el aragonés Guti podría ser titular. Beccacece no podrá contar con los lesionados John Chetauya, Sergio León y Fidel Chaves, ni con el sancionado Nico Castro aunque Borja Garcés podría regresar a la lista.

Allí, en Elche, Escribá redactó una de las páginas más bellas de la historia del club con un ascenso mágico en la 12-13 tras no apartarse del liderato en todo el curso. El técnico es sagrado en el Martínez Valero, donde ahora afronta un duelo clave para su futuro. Es su partido.