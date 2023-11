Este sábado ha fallecido el exzaragocista Raphael Dwamena. En Zaragoza tuvo que dejar temporalmente la práctica del fútbol al detectar problemas de corazón después de 9 partidos y dos goles, ante el Alcorcón y el Extremadura. Tras finalizar su cesión del Levante, firmó por el Vejle danés y atendió a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN en una entrevista exclusiva publicada el 7 de octubre de 2020 en la que habló de su intención de seguir jugando al fútbol y del cariño que le guardaba al Real Zaragoza. Este fue el resultado.

La publicación y entrevista completas

Este viernes se cumplirá un año desde que Raphael Dwamena tuvo que dejar el fútbol en el Zaragoza, donde estaba cedido por el Levante, por su afección cardiaca tras nueve jornadas de Liga, siendo fijo para Víctor Fernández y la referencia arriba del equipo junto a Luis Suárez. Desde entonces, el delantero ghanés se centró en su deseo de volver a jugar, consultó con especialistas, algunos le desaconsejaron volver a hacerlo y otros sí vieron posibilidades en que regresara.

El 23 de enero se le implantó en el Hospital Miguel Servet un DAI (desfibrilador automático implantable), que le protege en caso de aparición de arritmias graves y que le impedía volver a jugar en España por la reglamentación de la Federación Española de Fútbol. Este verano cumplió su objetivo de volver, tras acabar su cesión en el Zaragoza se desvinculó del Levante y fichó por el Vejle Boldklub de la Superliga danesa, donde ya ha jugado cuatro partidos, anotando dos goles. A sus 25 años, el punta, de profundas convicciones religiosas, vuelve a sonreír y confiesa para este diario lo vivido en el último año.

--¿Qué recuerdos le quedan de su año en el Zaragoza?

--Muy buenos. Extraño al club, a los jugadores, al personal y a la afición. Y también echo de menos jugar en ese estadio, lo poco que lo pude hacer había un ambiente con la afición sensacional.

--¿Qué sintió cuando tuvo que dejar el fútbol en octubre por su afección cardiaca?

--Obviamente, no fue una buena sensación tener que dejar el fútbol, fue un golpe duro dejar de jugar en ese momento. Pero sabía que volvería a jugar porque Dios siempre es fiel y siempre está conmigo.

--¿Cómo asumió la noticia, que su situación se hiciera pública?

--Asumir la noticia no fue un problema. Y los medios publicarán todo lo que escuchen, eso no es algo nuevo, siempre pasa.

--La operación en enero y la implantación del DAI le abrieron la esperanza de volver. ¿Cuándo se sintió preparado?

--En todo momento. Siempre siento que no me pasa nada. Creo que Dios es quien cuida de mi corazón. Puedo tener síntomas de problemas cardiacos u otras cosas, pero nunca tengo miedo. Dios está conmigo.

--Usted siempre se empeñó en volver pese a que hubo algunos médicos que lo desaconsejaban…

--Cada médico tiene sus propias opiniones y las respeté, busqué distintas valoraciones. Respeto sus roles y trabajos, pero mi deseo era volver a jugar y hacer todo lo posible para lograrlo.

--A final de la temporada pasada ya entrenaba prácticamente con normalidad. ¿Hubo opciones de que pudiera jugar con el Zaragoza tras el parón por la pandemia? ¿No quiso el club que lo hiciera?

--Estoy seguro de que el club quería que jugara, pero según el informe del médico en España no estaba permitido que lo hiciera así que no pude hacerlo.

--¿Qué le pareció la temporada del Zaragoza y cómo se escapó el ascenso al final?

--El equipo lo hizo muy bien hasta el parón por la pandemia y estábamos segundos aunque después las cosas no funcionaron igual. Fue triste que no pudiéramos clasificarnos y subir directos, pero eso es fútbol y todo puede pasar.

--¿Qué falló para que se escapara el ascenso?

--Insisto, es que es fútbol y todo puede pasar, ese es parte del encanto de este deporte. Y en una competición tan igualada como la Segunda de España el último podría ser el primero y el primero podría ser el último. Pero al final, se gane o se pierda, siempre tenemos que asumir nuestra responsabilidad. No podemos culpar a nadie de lo que pasó, no se logró y la responsabilidad es de todo el grupo.

--¿Cómo se sentía en el vestuario sin poder ayudar?

--No era fácil para mí, pero lo llevaba lo mejor posible y siempre estaba dispuesto a ayudar a mis compañeros. Como dije, yo estaba dispuesto a jugar, pero mi situación no lo permitía.

--¿Con quién guarda relación de Zaragoza, de ese vestuario?

--Con varias personas del club y compañeros. En el vestuario fui agradable con todos y también ellos conmigo. Guardo buenos recuerdos de ese grupo.

--¿Qué supone el Real Zaragoza en su carrera?

--Un club que me mostró cariño y respeto tanto dentro como fuera del campo. Y estoy muy agradecido por eso, siempre lo llevaré en el corazón.

--¿Su mejor recuerdo en el Zaragoza fueron los dos goles que marcó?

--Fue todo en general. Disfruté de cada momento cuando estuve en el club, las bromas con los chicos, divertirme y la experiencia, porque ganar y perder forma parte del fútbol y como tal hay que aceptarlo. Incluso cuando no podía jugar seguía disfrutando de mi tiempo en el club. La ciudad también es muy bonita, me sentía muy a gusto allí.

--¿Qué supone para su vida personal volver a jugar en el Vejle BK?

--Tras tanto tiempo sin hacerlo, el jugar de nuevo a nivel profesional es una gran sensación. Sé que jugaré al fútbol siempre que pueda hacerlo y repito que no estoy asustado. El Vejle BK me ha dado la oportunidad de jugar otra vez y lo estoy disfrutando mucho.

--¿Espera estar muchos más años en el fútbol profesional? ¿Ese es su deseo?

--Me encantaría jugar al fútbol durante mucho tiempo más, pero Dios es quien decide, no yo. Mientras él me dé vida y fuerza, jugaré para glorificarlo.

--¿Qué le parece la plantilla que ha hecho el Zaragoza esta temporada?

--Sigo de cerca al club y veo sus novedades y resultados. Es una buena plantilla, pero eso solo lo dirá la competición y la Segunda en España es muy larga, con muchas jornadas. Les deseo lo mejor esta temporada y espero que el sueño de volver a la Primera División se haga realidad al final de la campaña actual, el equipo y la ciudad lo merecen sin lugar a duda.