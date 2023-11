No varió gran cosa el discurso de Fran Escribá con respecto a las últimas semanas pese a que el Real Zaragoza sigue sin ganar. El acierto fue la clave de la derrota en Elche a juicio del técnico zaragocista y eso es todo lo que necesita al equipo para revertir una situación que sí reconoce ya «incómoda para todos». Escribá no pareció preocupado por su futuro inmediato. «Lo que haga el club... No voy a hablar en nombre del club, tengo una relación muy directa con el director general y el director deportivo y sé lo que piensan. Yo tengo que pensar en el martes sabiendo que estamos a nada de revertir una situación incómoda para todos, que en cuanto ganemos lo haremos. No hay nada que no cambie una victoria», dijo.

Y es que el técnico, igual que en las últimas semanas, insistió en que las sensaciones que transmite su equipo no son malas a pesar de que no llegan los resultados. «No da la sensación de un equipo muerto o herido. El análisis que nosotros hacemos es que el equipo está muy vivo pero estamos fallando y eso nos aleja de ganar. Creo que solo falta acertar, ganar un partido bien y revertir la situación. Seguro que entonces llegará la tranquilidad al grupo», indicó.

Porque el acierto fue, a su juicio, la diferencia entre el Elche y el Real Zaragoza ayer. «No diría la ambición sino el acierto. Tuvieron una o dos, es verdad que el primer gol nos hizo mucho daño y nos dieron dos golpes seguidos muy rápidos y eso mató el partido. No fue un tema de ambición. El partido fue el que imaginábamos, la diferencia es que ellos acertaron en las que tuvieron y nosotros no y, además, el portero estuvo muy bien», valoró.

No obstante, el Real Zaragoza no tuvo la cantidad de ocasiones que sí genero frente al Oviedo una semana atrás en La Romareda. «El Elche defendió bien y el partido estuvo mucho más igualado en todo. No he visto una diferencia de 2-0, hemos tenido un número de ocasiones similares, ellos quizá alguna más. El otro día tuvimos muchas más pero lo que nos condiciona y nos hace daño es que no estamos acertando. Si tienes pocas y aciertas y ganas eso tapa muchas cosas. El equipo genera cosas. Hoy no hemos marcado y hay que esperar a que mejore ese acierto».

El técnico también se refirió a la acción del primer gol local, en la que el Real Zaragoza reclamó falta sobre Borge en el inicio de la acción. «No la he visto repetida. Si vamos a confiar en el VAR habrá que confiar que, una vez revisado, no era falta. Se han pitado muchísimas de esas, más en contra que a favor. Te das cuenta también de que como parece que te debe alguna luego va pitando, incluso un córner clarísimo que dio saque de puerta. No es excusa, sí me pareció que podía pitar falta a Borge pero si la revisan y no la pitan, pues nos aguantamos», apuntó Escribá, que agradeció el recibimiento de su exequipo.

«Sinceramente, lo he vivido de manera aséptica. Una cosa es el cariño que siento por la ciudad y por el club, lo que siempre me va a unir a este club, pero luego he preparado el partido sin pensar en todo lo que rodea a un rival que quiero mucho. Otra cosa es lo que siento por esta ciudad, que no es de hoy, va a ser de por vida», señaló un Escribá que solo piensa ya en el duelo del martes frente al Atzeneta con un objetivo. «Tenemos una obligación máxima con la competición que es pasar la eliminatoria y luego ya pensar en la Liga», finalizó. En Liga lo siguiente es el derbi frente al Huesca el sábado en La Romareda.