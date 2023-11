Francho Serrano no estaba contento tras el partido. «Nos está costando mucho. La imagen del equipo, no hoy, ha sido mucho mejor del resultado. Esto depende de nosotros y debemos sacarlo entre todos», dijo el canterano, reconociendo que están en un momento complicado. «No es para estar contentos, estamos en un momento complicado. Hay cosas buenas que destacar del partido. No le hemos perdido la cara, pero debemos darle la vuelta a esto. Depende de nosotros», insistió el zaragozano.

Francho habló de la acción del primer gol, en la que el equipo reclamó falta a favor en el inicio de la misma. «¿Falta sobre Borge? Está muy encima de él durante mucho rato. No la he visto repetida. Nosotros diremos que es falta y ellos que no pero el árbitro no la ha pitado. Hay que seguir, no es excusa».