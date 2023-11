Congregar a 24.000 personas en La Romareda advierte de un nuevo éxito rotundo del partido anual de Aspanoa (Asociación de Padres de Niños Oncológicos de Aragón). Aunque, en realidad, se veía venir. «Los días previos se notaba en el ambiente que la gente tenía muchas ganas. Lo de este año ha sido impresionante y estamos muy felices por ello», admitía orgulloso el presidente Gabriel Tirado nada más comenzar el encuentro, cuya recaudación supone entre el 15 % y el 20 % del presupuesto de la asociación que se destinará a mejorar la calidad de vida de los niños enfermos y de sus familias y a fomentar la investigación.

Los veteranos del Zaragoza derrotaron (4-1) a las leyendas del Atlético, pero lo que se vivió en La Romareda fue un gran juego de niños. Ellos, los pequeños, fueron los grandes protagonistas de una jornada para enmarcar en la que acompañó todo. Buen clima, gran afluencia y gente querida sobre un campo en el que, no hace mucho, lo pasaron en grande. «Es mi cuarto año y aún no he ganado», advertía Ángel Lafita antes de que rodara el balón. «Pero eso es lo de menos, Hay que estar aquí porque es una gran causa y, además, nunca sabes lo que te va a deparar la vida», matizaba antes de reconocer que «además de recaudar, el otro gran objetivo es salir igual que hemos entrado», bromeaba el aragonés.

Unos metros más allá, Rubén Gracia Cani se esforzaba en ubicar en la grada a sus hijos. Cuando los localizó les guiñó el ojo en un gesto de complicidad ante lo que estaba por venir. Porque el de Torrero, con el 8 a la espalda y el brazalete de capitán en el brazo, fue el gran protagonista de un partido en el que hizo las delicias de todos. Él abrió el marcador con una jugada marca de la casa culminada con un precioso disparo ajustado a la base del palo y suyas fueron las acciones que provocaron más expresiones de asombro entre una afición a la que Cani obligó a recordar tiempos mucho mejores. «Pero si solo juego de Aspanoa a Aspanoa. Ya les he dicho que no me la pasen mucho porque, aunque la cabeza quiere, el cuerpo cada vez responde menos», lamentaba siempre entre bromas el zaragozano antes del duelo.

«No quiero fallar aquí. Hace siete años que me retiré y he venido siempre salvo el año que me operaron de la nariz. Siempre es una alegría enorme volver a La Romareda y ver tanta gente, algo que no es normal para un partido de veteranos», ensalzaba Cani, que también se quitó esa espina de no haber ganado todavía un partido de Aspanoa. Piti, con un doblete, y Paredes fueron los otros autores de los tantos zaragocistas,

«Es la primera vez que vuelvo a un campo que me dio muchas alegrías», se congratulaba Milinko Pantic, capitán rojiblanco y autor del tanto que dio la Copa del Rey al Atlético en La Romareda en 1996. «Da gusto jugar aquí», aseguraba.

Leo Franco, exportero de los dos equipos, afirmaba encontrarse «feliz» por participar en un evento que conoce bien al vivir en Zaragoza. «Sé lo que es y la fiesta que se vive. Es un orgullo estar aquí y reencontrarme con amigos y excompañeros. Por cierto, se lo digo hoy, el Zaragoza es un serio candidato al ascenso a Primera», aseveraba.