El guardameta Carlos Calavia, del Deportivo Aragón, ha viajado este lunes a la concentración del Real Zaragoza en Alicante para completar la terna de tres porteros, ya que Rebollo, que jugó ante el Elche, no puede hacerlo en Copa este martes ante el Atzeneta al no ser una competición profesional y haber cumplido ya 23 años (hará 24 en diciembre). Este hecho motivó por ejemplo la alineación indebida del Granada ante el Arosa por jugar el arquero Adrián López. Así, Poussin será el portero titular y en el banquillo estarán Acín y el propio Calavia, la terna de tres porteros que ya viajó en el partido suspendido el 2 de noviembre, donde Rebollo no entró en la lista.

Sanllehí y Cordero escenifican su respaldo a Escribá Mientras, Francés ha partido esta mañana y se ha incorporado a las 12.00 horas a la concentración de la sub-21 en Las Rozas para los partidos ante el Bélgica, del viernes, y Hungría, del martes 21, de cara a la clasificación para la Eurocopa de 2025. El canterano, indiscutible para Escribá, no podrá jugar en el torneo copero ni en el derbi del sábado ante el Huesca y volverá para el duelo frente al Albacete. Escribá recupera ante el Atzeneta a Mollejo, que cumplió sanción por acumulación de amarillas frente al Elche y que será titular con absoluta seguridad frente al equipo valenciano ya que ante el Huesca tiene pendiente el recurso ante el TAD para la cautelar por la sanción tras su celebración en Cartagena tocándose los genitales, mientras que está pendiente de Marc Aguado, que no jugó en el Martínez Valero y no se entrenó después por unas molestias. No hay lesión grave, pero sufre una sobrecarga, o una leve contractura, que viene a ser lo mismo, en el cuádriceps, una de las zonas más sensibles en un futbolista, ya que es el músculo del golpeo, y apunta a que no se arriesgue mañana en Copa con él para que esté disponible en el derbi. Con todo, Escribá no lo quiso descartar para el duelo copero. "Está bien y la idea es que mañana esté disponible. La competición no acaba aquí. Si vemos que puede correr algún riesgo lo guardaremos y estará seguro ante el Huesca, pero la idea es que participe", aseguró el entrenador. Lecoeuche, al margen Marc Aguado, de hecho, solo ha realizado parte de la sesión con el grupo en Fontcalent, en las instalaciones del Hércules, con Calavia ya entrenando con sus compañeros, mientras que Lecoeuche tampoco la ha completado, señal clara de que el lateral francés, indiscutible en Liga, no será de la partida en Copa.