Fran Escribá mantiene, al menos en su discurso, la tranquilidad, previa a un duelo de Copa ante un rival inferior en el que el Real Zaragoza está obligado a pasar en una semana vital para su futuro y con el horizonte en el derbi ante el Huesca del sábado. “Me gustaría que tuviéramos más tranquilidad porque en Segunda la Liga es muy larga e igual que no teníamos nada hecho antes tampoco tenemos nada perdido ahora”, aseguró el entrenador en declaraciones a los medios desplazados a Alicante y a los oficiales del club antes del entrenamiento vespertino en Fontcalent cuando se le pidió un mensaje para la grada, para añadir después: “Los que creemos en el proyecto, y somos muchos, aunque hacemos menos ruido, estamos convencidos de que cuando llegue el momento decisivo de la temporada estaremos arriba. Entiendo que por el camino haya incrédulos, incluso que en este momento es entendible y justificable. Si le damos la vuelta a esto, entiendo que la gente nos apoyará porque nunca nos han fallado”.

La concentración en Alicante después de la derrota en el Martínez Valero, que supone sumar siete puntos de los últimos 30, ha servido para hablar mucho, algo que Escribá valora sobremanera, con la plantilla y también con el director general, Raúl Sanllehí y el director deportivo, Juan Carlos Cordero, que están estos días en el ministage. “Con el club hablamos todos los días, están aquí y por tanto todavía más y ellos están muy tranquilos. El análisis que hacen es que estamos en una situación que no queríamos, con malos resultados en las últimas semanas, pero que esto viene por circunstancias que no son porque el equipo esté muerto o roto, sino que compite casi todos los partidos. Al final piensan que el mismo equipo, grupo y cuerpo técnico que sumaron los 15 primeros puntos es el que ahora está fallando y tienen la confianza en que la situación la vamos a revertir entre todos, porque creemos todos en que en el momento en que consigamos una victoria esto se revierte”, sentenció, una idea idéntica a la que ve en la plantilla. “Le pasa exactamente lo mismo. Esta posibilidad que tenemos ahora en el stage nos permite reunirnos más y tener charlas colectivas e individuales. Ellos piensan que estamos trabajando bien, pero no nos están saliendo las cosas. Lo que hay que hacer es estar tranquilos, aunque sea difícil, unidos y creyendo en que un buen resultado nos hará cambiar esa mala dinámica. El grupo está igual que el cuerpo técnico, confiado en que esto se revierte seguro”.

"Nos tomamos muy en serio la Copa. Aunque sea poco, si ganamos jugando bien ayudará a que el sábado nos encontremos mejor. Luego obviamente el partido del Huesca, por el rival que es, es importante y podría ser un punto de inflexión"

Sin embargo, el Zaragoza lleva muy alejado de los triunfos, en concreto desde hace más de un mes, desde que superó al Andorra el 5 de octubre, ya que acumula 6 jornadas sin ganar. La Copa es otra cosa, con un enemigo de Tercera RFEF, un Atzeneta muy inferior sobre el papel pero es necesario revertir la dinámica y Escribá lo tiene claro. “Nos tomamos muy en serio esta eliminatoria y hemos estudiado al rival igual que en cualquier partido de Liga. Tenemos una obligación de ganar, en cualquier caso y más en nuestra situación. Si nuestra realidad es que somos un equipo superior debemos salir a demostrarlo. Aunque sea poco, si ganamos jugando bien ayudará a que el sábado nos encontremos mejor. Luego obviamente el partido del Huesca, por el rival que es, es importante y podría ser un punto de inflexión. Qué mejor que ante un rival tan cercano lograr ese triunfo el sábado que necesitamos”.

"Debemos tener paciencia ante el Atzeneta y unir eso a la ambición. No solo es ganar, deberíamos intentar ganar haciendo un buen resultado y un buen juego"

Rotaciones con límite

De momento, lo inminente es el Atzeneta y Escribá, que se estrenó en el Zaragoza hace justo un año con una eliminación dolorosa a manos del Diocesano, de Segunda RFEF, espera un duelo en el que “la lógica te dice que no hay que cometer errores, como el año pasado cuando nos pitaron un penalti y pese a dominar perdimos la eliminatoria. Se nos supone mayor calidad y uno se ve dominando el partido, pero es evidente que no hay que equivocarse de forma grave. Debemos tener paciencia y unir eso a la ambición. No solo es ganar, deberíamos intentar ganar haciendo un buen resultado y un buen juego. Hay que ser muy serios y verticales de mediocampo hacia delante”, sentenció Escribá, que anticipó cambios en el once tras jugar el sábado en Elche y volver a hacerlo el próximo sábado en el derbi, aunque avisó que no serían tantos. “Va a haber rotaciones, pero porque creemos que ese puede ser el mejor once. Si creemos, como todos pensamos, que hay un plantilla para hacer esto, este es el momento. No vamos a sacar un equipo con futbolistas que no tienen casi minutos. En Copa va a jugar gente que jugó el otro día y posiblemente alguno de los de mañana también estarán el sábado”.

"“Los mismos que estaban encantados cuando teníamos 15 puntos y decían que éramos muy buenos pueden pensar ahora que somos un desastre o que yo soy un desastre. Estamos en una semana muy importante, con independencia de que estén más o menos contentos, en la que nosotros debemos darles y estar con ellos muy unidos”

Por último Escribá también lanzó un mensaje a la afición zaragocista, que ya ante el Oviedo y los que viajaron a Elche mostró descontento. “Los mismos que estaban encantados cuando teníamos 15 puntos y decían que éramos muy buenos pueden pensar ahora que somos un desastre o que yo soy un desastre. No tengo nada que reprochar a la afición porque se porta muy bien con nosotros. Es lógico que demuestren su descontento, pero estamos en una semana muy importante, con independencia de que estén más o menos contentos, en la que nosotros debemos darles, empezando sin duda por eso, y estar con ellos muy unidos”.