Hace justo un año el Real Zaragoza de Fran Escribá echaba a andar en un partido de Copa, ante el Diocesano, y con la dolorosa eliminación a manos de un Segunda RFEF. Ese golpe, que aún le escuece al entrenador valenciano, como ha reconocido en alguna ocasión, sería muchísimo menor que el que llegaría si la historia se repite este martes (20.00 horas) y esta vez lo hace en El Clariano, en Onteniente, ante el Atzeneta, un enemigo de Tercera RFEF, porque ahora mismo el entrenador valenciano vive un momento muy delicado en su puesto, con la ratificación de la confianza del club, pero sabiendo que la mala racha liguera, esos 7 puntos de 27, no puede prolongarse y que el partido ante el Huesca huele a frontera, por mucho que mande mensajes de tranquilidad.

Tiempo habrá de hablar de ese derbi repleto de urgencias que tiene el Zaragoza, y por tanto Escribá, pero el temporal de viento que obligó a la suspensión hace doce días de este duelo ante el Atzeneta y los designios de la RFEF situaron ese partido en una semana crucial para el Zaragoza, que desde esa suspensión no pudo superar al Oviedo y cayó con estrépito en Elche, en un partido de pésima imagen, aumentando con esos dos malos resultados la sensación de crisis y porque en el Martínez Valero ni las sensaciones ni las excusas resultaron creíbles. Así, para el Zaragoza el contexto de esta cita de obligada victoria es de mayor necesidad, en un duelo claramente desigual en la calidad de los enemigos, pero este formato copero siempre alberga sorpresas. Escribá la sufrió hace un año y ahora, en la segunda tentativa, no quiere pasar por lo mismo.

El entrenador ha aprovechado la coyuntura de jugar en Elche el sábado y en Onteniente este martes para realizar un ministage que ha sido lo más parecido a sentarse en el diván con la plantilla y también con el club, con Cordero y Sanllehí. Han sido días de muchas charlas y de reorganizar ideas y hacer frente común en una semana decisiva, con el derbi como claro punto de inflexión el sábado.

Ese partido ante el Huesca marcará el once copero lo mismo que el mayor cansancio de los jugadores tras el choque del sábado también lo hará. Escribá aseguró que las rotaciones tendrán un límite, pero es obvio que el equipo, salvo algún caso aislado, se parecerá poco al que jugó en el Martínez Valero. Pueden repetir algunos jugadores, quizá Manu Vallejo, Borge o Jaume Grau, en este caso por las molestias que aún arrastra Marc Aguado, aunque se trata de una lesión menor y Escribá no descartara su presencia hoy, pero en todo caso la alineación vivirá una profunda renovación, teniendo en cuenta que la reglamentación de la RFEF obliga a tener al menos siete fichas profesionales sobre el campo y en la concentración en Alicante hay siete jugadores disponibles que la poseen del filial.

Muchos cambios en el once

No está entre ellos Rebollo, que no puede jugar por la normativa sub-23, y Poussin será titular en el marco. Además, Francés se ha incorporado a la sub-21 y es baja. Se espera por el once a Luna, Lluís López, Mouriño, Toni Moya, Bermejo, Enrich y más que seguramente Mollejo, que no jugó en Elche por sanción y, pendiente de la cautelar del TAD, tampoco puede hacerlo por ahora en el derbi.

Siempre dicen los entrenadores, y Escribá también es poco original en eso, que estos partidos sirven para demostrar la profundidad de la plantilla, que el nivel de los que juegan menos no está tan lejos de los titulares. Algo que por cierto, en el triste, y alejado de las victorias, momento que está el Zaragoza actual, también es una realidad que se da por sentada. En todo caso, sea con la Unidad B o manteniendo más trazos del equipo más habitual de la Liga el Zaragoza es claramente superior al Atzeneta y debe refrendar sobre el césped artificial, otro dato a tener muy en cuenta y que obliga a no arriesgar con los jugadores tocados o más cansados, esa superioridad para estar en el sorteo que se realizará mañana al mediodía en Las Rozas para una segunda ronda que llegará el 5, el 6 y el 7 de diciembre.

El rival y su momento

El Atzeneta, que es cuarto en el Grupo 6 de RFEF, con cinco victorias y una sola derrota en 10 partidos, y que fugazmente llegó a pisar la Segunda B hace unos años, no puede jugar en El Regit en Adzaneta de Albaida, una localidad de poco más de mil habitantes, porque no cumple con los requisitos y por eso El Clariano en Onteniente fue el elegido. Sin embargo, el temporal, por el peligro consiguiente para la integridad de los jugadores y espectadores, aplazó el duelo el 2 de noviembre. Este martes se espera un tiempo casi ideal, en un campo que ronda el aforo de 4.000 espectadores y que estará en torno a la mitad, unos 2.000, ya que apenas se han producido devoluciones. En ese escenario, en esta segunda oportunidad, el Zaragoza y Escribá no pueden fallar.

Alineaciones probables.

Atzeneta UE: Ferri; Ballester, Giménez, Porcar, Ferran; S. Martí, Gomis; Leo Ramírez, Gorka, Javi García; Casti

Real Zaragoza: Poussin; Marcos Luna, Mouriño, Lluís López, Borge; Vaquero, Toni Moya; Bermejo, Manu Vallejo, Mollejo, Enrich

Árbitro: Guzmán Mansilla (C. Andaluz)

Hora: 20.30 (Aragón TV)

Estadio: El Clariano