Antonio Hidalgo se enfrenta a su primer derbi como entrenador del Huesca y regresa a La Romareda que en la 08-09 vio jugar al entonces centrocampista catalán, uno de los fichajes que pidió Marcelino García Toral su sitio, pero que no encontró su sitio en el Real Zaragoza para marcharse seis meses después y no entender el recibimiento que tuvo al volver aún como futbolista. “Se podría decir que el recuerdo que tengo es algo amargo. El ambiente estaba demasiado caldeado, había esa necesidad por subir, algo que se logró... Recuerdo que cuando volví a La Romareda como jugador del Sabadell recibí pitos e insultos que no llegué a entenderlos nunca. Esa temporada que estuve allí fue dura, difícil. El adaptarse el equipo a la categoría, luchar en Segunda tras bajar, todo eso lleva un proceso y su tiempo”, decía en febrero de 2021, cuando vino, entonces de entrenador del Sabadell, a medirse con el Zaragoza.

Antonio Hidalgo: «Los pitos e insultos al volver a La Romareda no llegué a entenderlos nunca» Hidalgo arribó a La Romareda con el aval de sus 14 dianas en el Málaga, como uno de los fichajes estrella para volver a Primera, pero el centrocampista nunca se sintió a gusto en el 4-4-2 inamovible de Marcelino y, tras jugar de titular solo en 9 partidos (17 en total de Liga) y 867 minutos, seis meses después se fue cedido a Osasuna para regresar al verano siguiente y salir con la carta de libertad rumbo a Albacete. “Hay momentos en la vida que no salen las cosas. Por mis características no tenía tanta cabida en su esquema y aun así jugué 17 partidos. Siempre me queda esa espina, no acabas de casar con el entrenador y las cosas no se dan”, reconoció de esa etapa, donde sí le dio tiempo a jugar un derbi ante el Huesca, en La Romareda, donde salió en el último cuarto de hora de un duelo que acabó en tablas (2-2) el 6 diciembre de 2008, con goles de Ewerthon, en dos ocasiones, para el Zaragoza y Rubén Castro y José Vegar para el Huesca. Ahora, 15 años después le toca vivir el segundo en el mismo escenario, pero desde la otra acera y como entrenador. “En los derbis todo es más pasional y se iguala todo. Son partidos bonitos especiales, con mucho sentimiento y pasión y tienes que estar más concentrado y tranquilo ante esos momentos de tensión", reconoció este jueves en rueda de prensa el entrenador del conjunto oscense, que ha logrado una victoria y dos empates en los tres últimos duelos de un Huesca que parece ir a más. "Recuerdo la pasión, muchísima gente de Huesca animando y empujando. En aquellos momentos había una diferencia sideral entre las dos plantillas y los derbis igualan. Iban pasando muchas cosas y La Romareda empujaba muchísimo”, ha añadido en la rueda de prensa, destacando que aquel Zaragoza, con una plantilla con un presupuesto muy elevado, hecha a golpe de talonario tras el descenso, era el gran candidato a subir, algo que logró, aunque ya no estaba Hidalgo en la plantilla. «Si el Real Zaragoza tiene una situación complicada, nosotros también. La nuestra es peor. Es un equipo que te hace mucho daño, con mucha gente por delante de la pelota, acumulada en última línea y amenazando esos pasillos interiores y las espaldas. Tiene gente de mucho talento en la mitad y la gente empuja muchísimo" Ahora, la realidad de ambos clubs ha cambiado mucho, pero esta temporada el conjunto zaragocista empezó mejor y su llegada al Huesca a mediados de octubre se dio por el cese del Cuco Ziganda. Una victoria, tres empates y una derrota es su balance en el equipo oscense. «Si el Real Zaragoza tiene una situación complicada, nosotros también. La nuestra es peor. Es un equipo que te hace mucho daño, con mucha gente por delante de la pelota, acumulada en última línea y amenazando esos pasillos interiores y las espaldas. Tiene gente de mucho talento en la mitad y la gente empuja muchísimo. Nos darán problemas"