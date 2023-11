Con solo 18 años llegó John Otu al Real Zaragoza desde la Academia Dreams de Ghana por medio de una cesión por dos temporadas y en la que jugó en el juvenil que entrenaba Iván Martínez, con Francés, Francho, Borge, Puche o Acín como compañeros, entre otros, y que después levantaría la Liga y la Copa de Campeones en un año histórico de ese equipo. El central, fuerte y sobrio, aunque técnicamente más flojo, ya al final de ese curso disputó varios partidos en el Deportivo Aragón a las órdenes de Javier Garcés. Ahí siguió en la 19-20 donde la llegada de Raphael Dwamena, ghanés como él, cambió su vida y se hicieron inseparables, con Dios en el centro de sus vidas, ya que ambos son evangélicos. Otu, que llegó a entrenarse con el primer equipo en algunas sesiones y de forma esporádica, vivió en primera persona lo sucedido con Dwamena y su baja en el Zaragoza y él solo estaría esa temporada más en el club aragonés, donde la suspensión de la competición por la pandemia le hizo regresar a su país con su contrato ya rescindido. Otu y Dwamena mantuvieron esa estrecha relación, estuvieron juntos en Dinamarca, donde Rapha fue a jugar al Vejle en la 20-21, y el defensa intentó encontrar acomodo en Bélgica para regresar más tarde a Ghana.

¿Cómo se encuentra? ¿Sigue jugando al fútbol?

Bien, estoy en mi país, en Ghana, y sí, todavía juego al fútbol, aunque me encuentro sin equipo desde junio.

El Real Zaragoza rescindió su contrato en 2020 tras dos años en el club ¿Qué ha hecho después?

Me fui a Bélgica pero no pude jugar en ningún equipo debido a todo lo que sucedió tras la pandemia del covid y después vine a jugar al WAFA (West African Football Academy) SC, en Ghana, y hace unos meses he terminado mi contrato.

Usted jugó en el juvenil con Francés, Francho, Puche, Acín o Borge. ¿Sigue sus carreras? ¿Qué le parecen?

Sigo todo lo que hace el Real Zaragoza porque amo a ese club, ya que me brindó una buena oportunidad. No me sorprende lo que han hecho y veo que muchos de mis compañeros están en el primer equipo del Zaragoza, son futbolistas especiales, de mucho talento y seguro que con mucho futuro por delante. Desde Ghana sigo al Zaragoza todo lo que puedo, pero a veces la señal de internet no es buena y no es fácil.

¿Sus convicciones religiosas le impedían entrenar y jugar el sábado y ese fue el motivo de su rescisión con el Zaragoza?

Ni mi religión ni me relación con Dios tuvieron que ver con mi salida del Zaragoza. Había muchas frustraciones y cuestiones que venían desde mi familia en mi país de y esa fue la razón principal que me llevó a terminar mi contrato.

¿Le gustaría volver a jugar en Europa, que el fútbol le diera esa segunda oportunidad?

Si, es lo que deseo, todavía soy joven (23 años) estoy en mi carrera deportiva con el fútbol para seguir glorificando al Señor. Es mi objetivo y claro que me gustaría volver a Europa de nuevo, tener una nueva oportunidad allí y es lo que estoy intentando ahora mismo.

En Zaragoza conoció a Dwamena y han tenido una muy estrecha amistad. ¿Cómo ha vivido su muerte?

Muy afectado, ha sido una noticia muy dura para todos los que lo conocíamos. No puedo transmitir con palabras el dolor que he sentido estos días.

¿Cómo era Rapha?

Lo conocí en Zaragoza y desde el primer momento supe que era una muy buena persona. Creo que todos los que conocimos sabíamos la personalidad tan maravillosa que tenía, era fácil de saber desde el principio.

Pertenecía a la misma Iglesia, la Evangélica, ¿Qué opina de que siguiera jugando al fútbol pese a las advertencias del peligro para su salud y que dijera en todo momento que Dios le protegía?

Él no estaba ni pertenecía a ninguna Iglesia concreta. Solo seguía los pasos de Dios para llegar al reino al que todo este mundo pertenece.

¿Usted intentó convencerle de que no siguiera jugando? ¿Cree que su muerte se podría haber evitado?

Solo diré que todo está en las manos de Dios y que su voluntad prevalecerá en el tiempo y se verá reflejada. No puedo decir mucho más que eso.