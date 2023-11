La Romareda dictará sentencia. Al principio y al final de un derbi aragonés que llega en el peor momento para un Real Zaragoza sumido en una profunda depresión y en el mejor para una renacida SD Huesca desde que Antonio Hidalgo tomó las riendas de un equipo de aspecto tan cadavérico como el mostrado el pasado martes por el Zaragoza en Onteniente. El cambio de entrenador ha funcionado en el equipo oscense, cuya evolución en las últimas jornadas es tan evidente como el declive de un cuadro blanquillo que no levanta cabeza y que llega a la cita con el alma por los suelos y su entrenador con el agua al cuello.

Porque el derbi es, en principio, la última oportunidad para Escribá. Prolongar la caída en barrena con una nueva derrota en casa, donde el Zaragoza no gana desde hace dos meses y medio, abriría, salvo sorpresa mayúscula, la puerta de salida del club al técnico valenciano, aunque la seguridad de sus palabras acerca de la confianza depositada en él por la cúpula de la entidad invitan a no descartar ningún escenario.

En cualquier caso, otro sofocón sería difícilmente soportable por una Romareda que, escocida de lo lindo ante tanto disgusto, prepara su plebiscito. Y no solo Escribá se sitúa en el punto de mira. También unos jugadores que firmaron uno de los ridículos más sonrojantes en la existencia del Real Zaragoza al caer eliminados en Copa a las primeras de cambio por un rival de Tercera RFEF. Un dudoso honor que ya forma parte de la historia negra de uno de los clubs más laureados del país en esta competición.

La grave crisis zaragocista y la amenaza sobre el técnico presiden la previa de un encuentro que el Huesca afronta como una gran oportunidad para seguir escalando y, de paso, hurgar en la herida del vecino. Hidalgo ha dotado a la escuadra azulgrana de una identidad ausente hasta la llegada del que fuera jugador del Real Zaragoza. Sobre la base de tres centrales y la incesante búsqueda de la seguridad defensiva, el cuadro altoaragonés llega a La Romareda con la moral alta y el guapo subido. Al contrario que un Zaragoza que lleva demasiado tiempo deambulando sin rumbo, la mirada perdida y el corazón encogido.

Dos victorias fuera

Pero no está todavía el Huesca para presumir o meter miedo. En puestos de descenso a Primera RFEF, el cuadro oscense persigue su tercer triunfo del curso tras haber logrado los dos primeros también como visitante (en Alcorcón y en Lezama ante el Amorebieta). Para ello, Hidalgo, que solo tiene las bajas por lesión de Rubén Pulido y Kanté y la del internacional Balboa, podrá elegir si dar continuidad al mismo once que hizo sufrir de lo lindo al Espanyol. De este modo, Álvaro es seguro bajo palos por detrás de una línea defensiva compuesta por los tres centrales (Jorge Pulido, Jeremy Blasco y Nieto). Gerard Valentín y Loureiro apuntan a mantenerse en los carriles, al igual que Javi Martínez y Óscar Sielva en la sala de máquinas. Ahí, la duda reside en si Javi Mier se mantendrá en el once o Hidalgo elige para la ocasión a Kento, que ya jugó el derbi la pasada campaña. Arriba, el indiscutible Obeng estará acompañado por Joaquín o Hugo Vallejo, con más opciones para el primero.

En el Zaragoza, por su parte, todo son incógnitas, si bien el bochorno copero despeja el panorama a Escribá. Porque ni uno solo de los que tuvieron su oportunidad frente al Azteneta puso en aprietos al técnico a la hora de decidir su inclusión en una alineación que comenzará en Rebollo ante el enésimo desastre de Poussin, cuya titularidad ha salido cara al Zaragoza en los tres partidos (dos de Liga y uno de Copa) en los que el francés ha figurado entre los once elegidos.

En defensa habrá cambios respecto al cuarteto que actuó de inicio en Elche (2-0) aunque quizá solo uno. Y obligado. Porque Francés, con la selección sub-21, dejará su lugar, previsiblemente, a Lluís López para formar pareja con Jair en el centro de una zaga que tiene su mejor noticia en la evolución de Lecoeuche y a la que la recuperación de Fran Gámez obliga a Escribá a elegir entre él o Borge. El canterano ha cumplido de sobras, si bien viene de completar su peor actuación del curso en Elche, donde sufrió y falló demasiado. Con todo, el rendimiento del defensor aragonés ha sido notable, por lo que no tendría mucho sentido que perdiera ahora el puesto cuando a otros se le otorgan numerosas oportunidades. Y más teniendo en cuenta la falta de ritmo de Gámez, que acumula varias semanas fuera.

Francho y el 4-3-3

En la medular, el regreso de Francho es oro puro para Escribá, que se ha pegado semanas suspirando por la vuelta del canterano, al que ha echado mucho de menos. Junto a él, si es que el técnico da continuidad al 4-3-3 para responder a la acumulación de jugadores por dentro en el Huesca, Grau y Mesa parten, en principio, con más opciones, pero no es descartable que Marc, renqueante de sus problemas físicos, entre de inicio. Moya, titular en Copa, parece destinado al banquillo aunque la escasez de fútbol del Zaragoza cuestiona seriamente su suplencia.

Arriba, Azón parte como fijo y más después de que Sergi Enrich pasara desapercibido en Onteniente. El canterano estaría acompañado desde los costados por Valera y Vallejo. El primero, el único que ha jugado todos los partidos hasta ahora, ha reducido su rendimiento. Al segundo, una de las grandes esperanzas, se le sigue esperando.

La que no aguarda más es La Romareda. Cansada de esperar el retorno de aquel equipo que repartía sonrisas y que hizo del Moverse, maños, moverse un himno de la alegría, se dispone a dictar sentencia tras sufrir la enésima ofensa grave de los últimos años. El futuro está en juego. La cabeza de Escribá, también.