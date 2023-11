En una situación delicada, con su puesto en el Real Zaragoza en el partido ante el Huesca en juego de no mediar un giro en los resultados tras una victoria y siete puntos en 10 partidos y con el tremendo palo de la eliminación copera ante el Atzeneta, de Tercera RFEF, Fran Escribá volvió a mostrar este viernes su absoluta confianza tanto en revertir la situación como en la visión que el club, Juan Carlos Cordero y Raúl Sanllehí, director deportivo y director general, tienen de su trabajo. Se le preguntó nada más empezar si temía que el derbi ante el Huesca podía condicionar su futuro y su respuesta fue contundente: “No, en absoluto”, dijo, sin sentir al menos de puertas afuera esa espada de Damocles ni que no tenga red bajo sus pies. En la gran mayoría del resto de su comparecencia mantuvo esa misma tesis de seguridad. “Sé la confianza que tiene el club en mí, lo que ellos piensan, pero no voy a decir exactamente qué hablamos”, sentenció, manteniendo que el diálogo que estos días ha expuesto de forma muy visible con Cordero y Sanllehí es lo habitual, además de pedir el apoyo de la grada en un partido que puede marcar un antes y un después, para el equipo y para el propio Escribá.

“El club sabe que este cuerpo técnico y esta plantilla han rendido muy bien, que revirtieron una mala situación al llegar hace un año y que hicieron un gran inicio de Liga y que ahora se han dado situaciones anómalas en el fútbol”, continuó el entrenador, enarbolando esa bandera, sin ni siquiera pensar que vive el momento más delicado como técnico de una carrera que empezó hace once años en el Elche como máximo responsable de un banquillo: “Una cosa es cómo me sentía después del partido de Copa, de esa eliminación que fue un palo duro por inesperado, y otra es que sea mi peor momento. He vivido situaciones mucho peores, en el Elche que cogí en mi segunda etapa y que pensaba que era una situación insalvable y lo logramos. Aquí la diferencia es que estoy absolutamente convencido de que lo vamos a sacar. Entiendo que la gente esté triste y tenga dudas, pero igual que no tenía esa euforia con las 5 victorias iniciales veo, desde el compromiso con el escudo que percibo, la confianza mutua entre la plantilla y el cuerpo técnico en que esto lo sacamos, que vamos a cambiar la dinámica y que cada vez se dudará menos fuera”, añadió.

No eludió Escribá ninguna cuestión, tampoco cuando se le preguntó por la reiteración y el previsible agotamiento de un discurso de convencimiento mientras las jornadas pasan sin un cambio de dinámica. “No pienso en que mi mensaje se agote, ni que se acabe mi tiempo, solo en la victoria. Es que no es una forma de ganar tiempo, sino que es mi convencimiento absoluto de que esto lo vamos a sacar. Los datos son los que son, pero también sé las muchas veces que estuvimos a punto de revertirlo. Sé que ya lo he dicho, pero es que creo en esto, en que esa primera victoria nos dé un punto de inflexión y vengan más resultados”, aseveró el entrenador, sin problemas en reconocer que se han cometido "errores graves, tomas de decisiones que habrían sido distintas viendo la respuesta, pero ya se dice que la suma de lo que somos es la suma de nuestros errores. Hay frases de gente con mucho éxito que te dice que el éxito le llegó a partir de errores”.

Así que Escribá no piensa ni por asomo que el partido ante el Huesca sea frontera para él, que el club no le pasará un nuevo tropiezo. “Si, cuando llegue ese momento, toman esa decisión, entonces me volvéis a preguntar, pero no creo que eso vaya a ocurrir, porque estoy convencido de que vamos a hacer las cosas mejor y a salir de este momento. Vine al Zaragoza con mucha ilusión y lo fácil para mí entonces era esperar a que hubieran llegado opciones mejores, pero estoy encantado de estar aquí”, aseveró, con un reiterado “esto va a salir adelante” que enlazó con la respuesta que espera de la grada, donde el enfado es latente tras la eliminación y la mala racha liguera. “No me preocupa el ambiente, porque si algo no nos ha fallado hasta ahora es la afición, que han estado espectaculares. Me gustaría que, también por ser un derbi, estar muy unidos, es un día para eso. Necesitamos del apoyo de la grada para sacar lo mejor de nosotros mismos ahora. Entiendo que habrá gente que mostrará su desencanto al empezar o cuando salgamos, pero yo he dicho muchas veces que nunca pitaría a mi equipo durante el partido, aunque sé que les tenemos que dar para recuperar ese cariño”.

Escribá no ve "irreconducible" la situación de Poussin Con errores graves ante el Alcorcón, por partida doble, en Gijón, el más obsceno de todos y que supuso dejar escapar la victoria, y en Copa para sentenciar la eliminación la idea es que la losa pesada que tiene Poussin ya es irreconducible. Escribá se mordió la lengua con él en Onteniente, pero ayer fue más suave. "Quiero pensar que su situación es reconducible y que el jugador que ha fallado está capacitado para darle la vuelta a todo, pero eso pasa por que mejore su rendimiento que hasta ahora ha sido negativo", sentenció

Tras la eliminación de Copa, Escribá aseguró que por su parte y la del club nunca se había hablado de la obligación del ascenso, aunque en una entrevista en este diario también dijo en septiembre que era ambicioso y no firmaba el playoff, pero “no es una contradicción. Los que competimos pensamos en ganar siempre, en todos los partidos, aunque eso sea utópico. Por eso no se firma ser segundos o terceros, sería de mediocres aceptar un puesto que puedes mejorar. Ningún deportista renuncia a no ganar todo”, reflejó.

De momento, el Zaragoza tiene que superar a un Huesca que está reaccionando y que en cinco jornadas con Antonio Hidalgo “ha cambiado cosas. Le generan poco, encaja y marca poco. Es un bloque firme atrás, muy armado, y peligroso a balón parado. Nosotros tenemos que ser un Zaragoza agresivo desde el minuto uno, que se note que lo único que nos vale es ganar”, afirmó sobre un derbi sobre el que se le preguntó muy poco. “La sensación que damos como equipo es que hacemos bastantes cosas bien, pero que siempre nos pasa algo, errores nuestros o decisiones que nos perjudican, pero de repente ganaremos y todo cambiará”. Eso, justamente eso, es lo que necesita ahora este Zaragoza.