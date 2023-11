Víctor Mollejo es baja definitiva en el Real Zaragoza para el derbi ante el Huesca, ya que deberá cumplir el partido de sanción con el que fue castigado hace diez días por el Comité de Competición en una resolución después confirmada por el de Apelación tras su gesto tocándose los genitales en la celebración del 1-3 en Cartagena el 10 de septiembre pasado, después de marcar el tercer gol zaragocista. El Tribunal de Arbitraje Deportivo desestima las alegaciones realizadas por el Zaragoza denegando la adopción de medidas cautelares para dejar en suspenso ese partido de castigo, que tendrá que cumplir ante el Huesca.

Mollejo ya fue baja ante el Elche, por ciclo de amarillas, y se perderá dos partdios de Liga por sanción consecutivos. En el Zaragoza, donde desde el primer momento se ha considerado una injusticia el castigo, algo que ha ratificado este mismo viernes Escribá, había pocas esperanzas con el TAD, aunque este depende del Consejo Superior de Deportes y no de la Federación Española de Fútbol como los comités de Competición y Apelación. Así, Mollejo se suma a las bajas ante el Huesca de los lesionados Cristian Álvarez, Bakis, Nieto y de Francés, que está con la sub-21. Mientras, Fran Gámez puede volver a la lista , aunque queda evaluar si es el momento de su regreso tras superar su lesión en el isquiotibial. En todo caso, parece factible que esté en la lista, lo mismo que Marc Aguado o Lecoeuche, que no jugaron en Copa por molestias. "Fran está en la horquilla de su recuperación en la parte baja, pero sus sensaciones son muy buenas, me dijo que quería estar disponible y que contáramos con él, lo que se agradece en un momento como este pero hay que ver todo despacio. Si está bien, evidentemente vendrá", dijo. En la sesión en La Romareda estuvieron Borge, Vaquero, Juan Sebastián, Acín, Marcos Cuenca y Pau Sans, que apunta a novedad en la lista. Todos ellos estarán en la convocatoria ante el Huesca.

Con Mollejo, Competición, en su resolución del miércoles 8 de noviembre y secundada el viernes 10 por Apelación, se ampara en el artículo 126 del reglamento del Comité de Disciplina de la RFEF que explica las sanciones para los gestos ofensivos y asegura que "procede por ello desestimar las alegaciones (del Real Zaragoza) contenidas en el escrito de 2 de octubre, centradas en argumentar que la celebración del gol no sería ofensiva, pues es patente que es un gesto manifiestamente inaceptable y procaz, que ofende al más elemental sentido común de la colectividad". Establece después que la sanción debe ser entre uno y tres encuentros, pero que dadas las circunstancias que concurren "este comité considera pertinente imponer la sanción propuesta por el Instructor, esto es, la suspensión por un partido".

LaLiga remitió el pasado 12 de septiembre, dos días después del partido, al Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y a la Comisión Antiviolencia un escrito de denuncia por el gesto realizado por Víctor Mollejo, jugador del Real Zaragoza, quien se tocó los genitales en la celebración del tercer gol de su equipo ante el Cartagena, al que derrotó por 1-3. El jugador pidió disculpas públicas nada más acabar el encuentro.