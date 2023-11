El derbi confirmó que el Real Zaragoza es ahora un naufragio absoluto, que el desastre que vive es total con el crédito de Fran Escribá agotado, en una situación insostenible ante un SD Huesca que tiene un plan y un entrenador, lo que no tiene ahora mismo el conjunto aragonés, con un técnico al que se le ve superado y que conduce a un equipo desnortado y sin plan. La Romareda ya no pudo más y cargó contra un Zaragoza que suma una victoria y siete puntos de 33 posibles, una caída que ya no puede aguantarse un segundo más, porque el choque ante el Huesca confirmó que el Zaragoza ha tocado fondo y que necesita de un cambio urgente antes de que la situación se torne peligrosa.

El Huesca fue mejor en el derbi. De cabo a rabo y sin ningún tipo de dudas. Antonio Hidalgo planeó un partido muy serio, con un equipo que neutralizó a un bloque que ya no tiene alma y que ahora mismo no encuentra ningún rumbo. El Zaragoza ya mostró su peor faz en Elche, tuvo que digerir una horrible eliminación copera ante el Atzeneta y contra el Huesca se demostró que este equipo ya no responde a ningún estímulo externo y que su entrenador, que apenas salió del banquillo, una muy mala señal, está solo para un relevo que es absolutamente necesario en este Zaragoza hundido y muerto

Recuperó Escribá el 4-4-2 juntando a Enrich con Iván Azón en ataque y dando la camiseta titular a Bermejo en un carril para que Valera mantuviera la plaza en el otro y Grau y Francho estuvieran en la sala de máquinas. Mientras, Mouriño ocupó plaza en el eje de la zaga ante un Huesca en el que Antonio Hidalgo repitió el plan con tres centrales y dos carrileros y un plan mucho más claro y definido que el Zaragoza, que desde el principio dio señales claras de estar reñido con el balón y sin que los cambios de su técnico tuvieran ningún efecto.

Sufría el Zaragoza en el inicio del juego, con Francho y Grau perdidos entre la maraña del Huesca y sin que Valera y Bermejo fueran influyentes en la generación de fútbol. Al Huesca le bastaba con estar bien situado y aprovechar las imprecisiones con el balón del Zaragoza, que no eran pocas, por cierto.

El caso es que el Huesca hizo gol en la primera que tuvo, en un balón perfecto de Javi Martínez que Obeng, anticipándose a Azón, cabeceó a bocajarro para que el cuadro oscense se adelantara en el marcador. Era el Zaragoza por entonces un muerto andante, sin respuesta, sin vida, totalmente inerte y sin nada de fútbol, con Bermejo perdido en detalles intrascendentes y con el resto apareciendo poco o nada, sin que el cambio de banda entre Bermejo y Valera sirviera para nada. Mientras, la defensa del Huesca, con Pulido como jefe de operaciones, vivía muy tranquila, sin que Azón y Enrich le inquietaran apenas.

Joaquín, de disparo desde fuera del área, tuvo el segundo y Mouriño evitó gol primero en una falta que le cometió sobre Joaquín y después al mandar fuera un envío de Javi Mier con Obeng presto a marcar. Del Zaragoza, en ataque, nada de nada al llegar al descanso.

Sin cambios al descanso

El caso es que Escribá, tras una primera parte de absoluta nulidad, decidió que no había que tocar nada tras el descanso. Mantuvo a Bermejo, totalmente confundido, sostuvo a Valera, sin argumentos ofensivos, y a Enrich, desaparecido. El resultado se sabía. El Zaragoza no mejoró nada. Juanjo Nieto despejó un centro de Francho, que era el único que no le perdía la cara al duelo. Álvaro atrapó un remate flojo de Valera y los minutos caían sin que el Huesca sufriera ni el Zaragoza generara ocasiones de auténtico peligro.

Intentó Escribá mover el árbol cerca del cuarto de hora de la segunda mitad con Manu Vallejo, Maikel Mesa y Fran Gámez para que el Zaragoza si situara en un rombo en el que Francho y Bermejo jugaban en los interiores y Mesa buscaba el enlace con Vallejo y Azón. El Huesca, que respondió con la entrada de Kento, ni se inmutó. Solo un remate de Iván Azón de cabeza a centro de Lecoeuche inquietó a un rival que seguía muy cómodo en defensa con Pulido y Blasco dueños de la zaga y con Juanjo Nieto siendo el mejor de la zaga.

El partido se acabó a falta de 20 minutos, cuando Nieto soltó un zurdazo inapelable que superó a Rebollo después de que Javi Mier le hiciera una falta a Jaume Grau que González Esteban obvió.

Con el 0-2, con el oxígeno que dio Kento en el medio y con un Zaragoza muerto, el partido solo vio caer los minutos. Pau Sans metió otra velocidad en ataque y Aguado entró en la medular pero el partido tan solo tenía color oscense, con Escribá desaparecido en de su banquillo y con el Zaragoza perdido en protestas e impotencia para que Lluís López viera una roja por protestar en el banquillo.

La Romareda se giró hacia el palco, pitó a Bermejo al irse, cantó con una sola voz contra Escribá y dejó claro que, en la temporada de la ilusión, ya no aguanta más, que después de que todo comenzara sobre ruedas ahora este Zaragoza es un muerto andante, un equipo que no sabe dónde va y que necesita de un estímulo externo para buscar una versión mejor para superar la grave crisis actual. El Huesca, que suma cuatro jornadas sin caer y ocho puntos de 12, le retrató a un Zaragoza que suma seis partidos sin ganar en casa. No hay más de lo que se ve. Y no se ve nada.