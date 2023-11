Jorge Pulido cargó contra la afición del Real Zaragoza después de vencer el derbi aragonés en La Romareda. El capitán del Huesca, cuya mala relación con la grada blanquilla viene de lejos, aseguró tras la victoria que le dijo a su madre y a su mujer que no acudiesen al estadio para no tener que aguantar los insultos que le iban a proferir.

"Hay muchas cosas que erradicar en el fútbol, no sólo el racismo. Mi madre y mi mujer querían venir y les he dicho que no lo hicieran porque sabía lo que iba a ocurrir", afirmó.

La grada de La Romareda cantó "Pulido, muérete" en ciertos compases del encuentro, especialmente tras encontronazos con los futbolistas del Real Zaragoza y después del 0-2 con más énfasis. Después, la cuenta oficial del Huesca en X (antes Twitter) aprovechó estar en la cresta de la ola tras el triunfo para tratar el tema con sorna. "Azulgranas, no os equivoquéis, cantaban “Pulido muévete”. ¿Es la nueva versión?"