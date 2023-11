Fran Escribá era ayer más protagonista que nunca, con su futuro pendiendo de un hilo tras una nueva derrota y después de la conversación mantenida con Raúl Sanllehí y Juan Carlos Cordero. «He hablado con los dos pero no voy a decir qué hemos hablado. Tanto con Raúl como con Juan Carlos hemos sido los tres muy claros, muy francos, desde el primer día y entre nosotros se ha generado un vínculo que va a seguir más allá del Real Zaragoza. Lo que sí transmito es que yo, aunque ahora nadie crea en eso, yo sí me veo capaz de devolver al equipo donde queremos. Per esto es fútbol...», explicó el técnico.

Convencido de que es capaz de sacar la situación y de que quiere seguir en el banquillo, Escribá sabe que la decisión no depende de él. «Ellos tienen que hablar. He hablado con los dos y repito que la conversación ha sido, dentro de la tristeza, pues como tiene que ser, muy franca por las tres partes. Es lógico que ellos ahora también tienen que hablar y, a partir de ahí, pensar lo que sea mejor para el club. Yo me veo con ganas de continuar pero cuando hablen y la decisión que tomen... les daré un abrazo a los dos sea cual sea. Lo que hagan, que sea por el bien del Real Zaragoza.

Escribá no sabe si estará en el Carlos Belmonte la próxima jornada. «Sinceramente, no lo sé. Quiero pensar que sí pero no lo sé. Lo que sí tengo claro es que, si continúo, hay que darse cuenta de que esta situación no se puede alargar. Yo confío, ya estoy pensando en ese partido, pero entiendo que, o ganas, o no ya no puedes plantarte en La Romareda con un ambiente peor porque nos puede bloquear. Yo sí espero y quiero continuar», reiteró.

Y es que el valenciano insistió en su voluntad de seguir y en su confianza en poder revertir la delicada situación del equipo. «Lo digo con sinceridad, no es una postura. Me siento capaz y fuerte, lo hemos demostrado la temporada pasada y al principio de esta. Pero es lógico, cómo no va a estar la gente enfadada», reconoció sobre los cánticos pidiendo su salida. El que salió poco del banquillo fue él. «He salido poco porque no quería que la gente se centrara tanto en mí, es normal que las protestas vayan para el entrenador y mi experiencia me dice que eso iba a ser peor para el equipo. Con los años que llevo no es que no pueda con el ambiente, era simplemente proteger al equipo. Aunque gritaran en mi contra pensaba que iba a ayudar más que si me levantara a dar cuatro órdenes cuando el equipo sabía lo que tenía que hacer. La gente nos ha abucheado pero nos ha animado y ha estado una vez más con el equipo. Si es mi opinión, quiero seguir siendo entrenador del Real Zaragoza. Pero que se decida lo mejor para el Zaragoza», valoró. El técnico pidió «perdón por los resultados» y dio las gracias a la afición.

Escribá, que sigue pensando que el equipo no está muerto y que la situación es recuperable, aseguró que si pensara que su continuidad es contraproducente para el equipo «lo diría no solo aquí, sino en la reunión que he tenido. Puedo haber pasado de ser muy bueno a muy malo, lo que no he perdido por el camino es la honestidad. Una cosa es el momento futbolístico, cualquier análisis que no se sostiene por los malos resultados, y otra es que me aferre a un cargo por aferrarme», indicó el entrenador zaragocista.