La gran temporada de Albert Dorca en el Murcia de la campaña 13-14 diridigo por un joven (32 años) Julio Velázquez le abrió de par en par las puertas del Real Zaragoza, con el que el centrocampista catalán jugó dos temporadas y rozó un ascenso a Primera del que el equipo aragonés se quedó a apenas seis minutos por culpa de aquel gol de Araújo en Las Palmas, Así que el mediocentro, gran conocedor tanto del Zaragoza como de Velázquez (con el que volvería a coincidir en el Alcorcón en la 17-18), se erige en una voz autorizada para valorar la incorporación del técnico salmantino al club aragonés, que, según Dorca, ha acertado. “El Zaragoza ha fichado un entrenador que vive el fútbol las 24 horas y que se centra en el rendimiento del jugador y en todo lo relacionado con ello. Ya en Murcia, a pesar de ser tan joven, se veía que vivía para esto y esa exigencia consigo mismo y con los demás se contagia al resto”, subraya.

El catalán, retirado hace unos meses del fútbol en activo tras su última experiencia en el Cornellá, incide en esa intensidad del técnico y en una dedicación absoluta que se traslada al vestuario, “Si ves que él está todo el día en la Ciudad Deportiva dejándose la vida para conseguir resultados, tú, como futbolista, respondes de la misma manera”, afirma. “Creo que un equipo como el Zaragoza necesita alguien así, con carácter y muy exigente con todo el mundo”, añade.

Para el exzaragocista, esa intensidad y exigencia casi extremas no suponen un riesgo de cara a su relación con el vestuario. “No lo veo como algo negativo, sino al contrario. No es un carácter fuerte porque sí, ni insulta, se enfada o falta al respeto. Simplemente, es exigente y es consciente de lo que quiere, sabe lo que tiene y saca el máximo rendimiento al jugador. Pero cuando ve que algo no funciona o no se hace como él cree que se debe hacer, lo dice y toma medidas. No es malo tener carácter”, opina el gerundense, que reitera la insistencia “casi obsesiva” de Velázquez en el trabajo y la progresión. “Se come la cabeza cuando las cosas no van bien para intentar cambiarlas. En Murcia acabamos cuartos después de empezar agosto con solo dos fichas y en Alcorcón completamos un buen año y en los momentos malos siempre fue claro al decirnos lo que no iba bien y funcionó. Es un muy buen entrenador”, asegura.

"No se casa con nadie"

Porque Velázquez “te obliga a dar el cien por cien y no permite que te relajes”, advierte. “Y ahora lo importante, creo, es recuperar la confianza de los jugadores en sí mismos y que vuelvan a hacer las cosas que hacían bien. Estoy seguro de que las cosas cambiarán y que con Velázquez se verá un Zaragoza con muchas ganas de ganar, vertical, con presión alta y haciendo que el rival esté incómodo. Eso seguro”.

Dorca resalta la capacidad del entrenador salmantino para adaptarse a sus jugadores y no imponer un sistema u otro. “Da importancia a todos los aspectos del juego, a la estrategia y a la presión alta. Es vertical y quiere resultados, no jugar por jugar. Habrá partidos en los que se combinará más y otros no porque todo tiene un sentido y una razón. Cuando quiera que su equipo jugue y toque será por algo. En Murcia usó el 4-4-2 o el 3-5-2 con los interiores a veces como extremos y otras como laterales. En Alcorcón nos costaba marcar y acometió cambios tácticos que funcionaron. No se casa con nadie y tampoco con un sistema. Quiere presionar, ganar duelos y que su equipo sea protagonista con difentes sistemas pero el mismo fin”.

No es Velázquez amigo de echarse atrás y salir a la contra por sistema. “No le va mucho eso, no. Desde el primer día siempre se juega de tú a tú”, recuerda Dorca, que insiste en que su fichaje es un acierto. “Estoy convencido de que al Zaragoza le irá bien porque tiene jugadores para tener el balón y también gente arriba, como Azón, capaz de realizar esa presión alta que quiere el míster”. Claro que eso exige una condición física óptima. “Nadie va a jugar por ser solo un buen futbolista. Velázquez quiere controlar todos los aspectos del juego y va a exigir el cien por cien a todos, sean jugadores técnicos o más físicos. Y todo el mundo mejorará pero él exigirá seguir mejorando”, asegura el exfutbolista, que tiene claro que “va a funcionar. Julio siempre va a los sitios donde sabe que va a aportar y ha rechazado propuestas que no le convencían. Si ha ido allí es, además de porque cuesta rechazar al Zaragoza, porque ha visto que el proyecto es bueno y hay jugadores para salir adelante. Estoy seguro de que cuando esa afición tan exigente vea que el entrenador y los jugadores se lo dejan todo, le va a gustar y estará satisfecha”.