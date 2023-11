Julio Velázquez lo tiene claro. El nuevo entrenador del Real Zaragoza no se escuda en los cuatro entrenamientos contados con los que dirigirá su primer partido en el banquillo aragonés y asegura que en este corto espacio de tiempo “da tiempo a hacer cosas, aprovechando el tiempo”. El plan, asegura, no pasa por una transición suave y dar cierta continuidad a lo anterior. “Me gusta implementar desde el primer día lo que puede ser a nivel de propuesta, dinámica o intenciones. Esto no es pulsar un botón y hay que generar rutinas y hábitos, pero en cuatro días puedes trabajar cosas, sin duda”, insiste el preparador, que renuncia a comparaciones con la etapa de Escribá “por respeto y porque todos intentamos hacer las cosas de la mejor manera posible. Aquí había grandísimos profesionales que se han entregado en cuerpo y alma”.

Francés vuelve al grupo en una sesión muy táctica Alejandro Francés, tras jugar los 90 minutos con la selección sub-21 tanto en la victorias ante Hungría del viernes pasado como en el empate en Bélgica del martes, se reincorporó este jueves al trabajo grupal del Real Zaragoza después de que el miércoles ya se pasara por la Ciudad Deportiva del conjunto zaragocista para hacer una sesión individualizada y para saludar al nuevo entrenador. «Llegó bien, ya vino a la Ciudad Deportiva, estuvimos charlando e hizo trabajo de recuperación. Vino sin ninguna lesión y esta ha sido su primera sesión colectiva. Ha llegado bien y es una opción más como cualquier otro compañero», explicó Julio Velázquez tras el entrenamiento. Francés se ha perdido los duelos ante el Atzeneta, en Copa, y frente al Huesca y en principio regresa para ser de nuevo titular en el eje de la zaga, donde es baja segura Lluís López, que vio la roja en el derbi por protestar al árbitro desde el banquillo y que se une a las ausencias de los lesionados Bakis, Cristian Álvarez y Nieto, aunque el Zaragoza recupera a Mollejo tras cumplir castigo de un partido por su gesto tocándose los genitales tras marcar en Cartagena. El equipo zaragocista realizó una nueva sesión, la tercera con Julio Velázquez, de mucho contenido táctico y en la que el técnico dispuso antes de la misma de unos 50 minutos para vídeo y charla para preparar el partido ante el Albacete de mañana, que supondrá el estreno del preparador salmantino en el Zaragoza.

La declaración de intenciones invita a pensar que se avecinan cambios en el once respecto al que actuó de inicio ante el Huesca en el último partido de Escribá, aunque Velázquez renuncia a dar pistas. “Tenemos claro lo que somos y cómo podemos proceder el sábado en lo que al once se refiere. Estamos en pleno proceso de observación y de percibir quién mezcla mejor con quién, pero tengo bastante clara la idea y eso puede conllevar cambios en el once o no”, corrobora. Velázquez quiere un Zaragoza más vertical y agresivo. “Vamos a intentar vivir más en el campo rival que en el propio y ser más proactivos que reactivos, así como tener ese punto de agresividad con balón que nos permita tener en el área rival la presencia que creemos que este equipo puede tener. Un equipo, en definitiva, que provoque más el error del rival que esperarlo”, anuncia el técnico, que se muestra “muy feliz” con el recibimiento “tanto de los jugadores como de todas las personas del club. Nos han brindado una ayuda formidable en todos los aspectos y los jugadores están muy ilusionados, atentos y receptivos, con un grado de implicación muy alto”. Velázquez, que señala al “viento” como la única dificultad que se ha encontrado desde su llegada, aportará su enérgico carácter a un equipo decaído como consecuencia de una crisis galopante. “Vivo la profesión con bastante energía e intensidad elevada, pero siempre de manera ponderada y con equilibrio. Uno intenta adaptarse a las circunstancias y el contexto, pero no puede perder su esencia. Vivo las cosas con mucha pasión pero, a partir de ahí, trato de hacerlo de forma reflexiva y equilibrada”, matiza el técnico, que reconoce que lograr la victoria en su estreno como zaragocista “ayudaría una barbaridad porque los mensajes se compran más en la victoria por parte de todo el mundo”.