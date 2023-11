Logró Rubén Albés que el Albacete, tras su retorno a Segunda, funcionara casi como un reloj, una maquinaria bien engrasada con un fútbol vertical y asociativo, capaz de generar muchas ocasiones para que el Carlos Belmonte, donde este sábado arriba el Real Zaragoza, viviera una temporada inolvidable, con el sueño de pisar de nuevo en la élite construido en una Liga muy regular, sellada con 67 puntos y una merecida sexta plaza, y disipada en la promoción, ya ante un Levante muy superior. Sin embargo, las cosas, con el mismo míster y muy similar apuesta, no funcionan igual este curso por tierras manchegas, con el equipo que suma 7 jornadas sin ganar y solo 18 puntos, para mirar más de reojo al descenso que pensar en repetir el sueño del curso pasado.

«Pensé que ya había quedado claro cuál era nuestro objetivo como club, que no es otro que consolidar al equipo en la categoría. Cualquier comparación con la temporada pasada no tiene ningún tipo de sentido. No podemos convertir lo extraordinario y darle normalidad a eso, que ya pasó y lo hemos disfrutado, pero ahora es otra campaña nueva y muy diferente», repitió ayer Rubén Albés, un técnico codiciado en el mercado por su buen hacer y que insistió en un discurso que se le ha oído mucho ya, con el equipo manchego encallado, eliminado en Copa y sin que los resultados le sonrían, ya que no gana desde el 3 de octubre ante el Alcorcón y dijo adiós a la Copa ante el Terrassa.

Bajas vitales

El Albacete exhibe casi idéntico plan que el curso pasado, con mucho fútbol asociativo, velocidad y capacidad para generar peligro, pero está a años luz de la efectividad y el acierto que mostraba entonces. Ahora, no domina el área rival y tampoco la propia. En la primera está notando las bajas de Maikel Mesa y Dubasin. El canario no quiso renovar y puso rumbo a La Romareda y el segundo, un extremo que explotó en un curso magnífico, fue vendido al Basilea suizo por 3 millones, de los que la mitad acabaron en las arcas del Girona. Además, el traspaso de Boyomo al Valladolid por algo más de 1,3 millones le ha restado contundencia defensiva.

Esos tres pilares los echa en falta Albés, que ha visto como los fichajes no han respondido a lo esperado, salvo en el caso de Agus Medina, con un rendimiento muy discreto de Shashoua o Pachecho, que venían para ser claves en la generación del fútbol ofensivo y sin que la aportación de Quiles, que lleva tres goles, esté haciendo olvidar el bajón de Higinio. El mismo que han vivido otros jugadores importantes como Juanma, Álvaro, Riki y Oleatxea y también, en menor medida, Manu Fuster.

Albés: "A nadie le gusta medirse a un equipo que estrena entrenador" El cambio de técnico en el Real Zaragoza hace dudar a Rubén Albés. «A nadie le gusta enfrentarse a un equipo que estrena entrenador porque el nivel de incertidumbre es mucho mayor. No sabes qué intenciones va a tener su equipo, por dónde puede orientar la alineación, es una semana con más incertidumbres de lo que pueden ser otras». «Hay que ser capaces de tener una buena lectura durante el partido para poder dar soluciones si nos sorprenden en algún momento», añadió el entrenador del Albacete, que espera reencontrarse con el triunfo tras siete citas sin ganar: «Veo al equipo más maduro y cerca de la victoria que en otros momentos en los que hemos ganado».



El Albacete, que comenzó el curso con récord histórico de socios en Segunda, con casi 12.000 y con un incremento importante de su límite salarial, ahora ya en 7,6 millones, no logra hacer un fortín del Carlos Belmonte, donde se han escapado la mitad de los 24 puntos puestos en juego y fuera es el quinto peor visitante del campeonato. Con esas cifras y sin que las musas de la eficacia y de la concentración defensiva regresen, el Albacete no carbura y lo vivido hace solo un año parece ya demasiado lejano, una utopía.