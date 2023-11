LaLiga reflejó en su denuncia de incidentes de público de la jornada 16 de LaLiga Hypermotion el cántico "Pulido muérete", que seguidores del Zaragoza entonaron en el partido contra el Huesca dirigido al capitán del equipo oscense, así como el lanzamiento de botellas de plástico al campo por parte de aficionados locales. Estas incidencias podrían derivar en una multa para el club aragonés.

La denuncia de LaLiga incluye seis incidencias durante el encuentro, cuatro de ellas por los cánticos ofensivos contra el futbolista Jorge Pulido y una contra el conjunto oscense, además de los hechos ocurridos en el minuto 75 cuando se produjo un enfrentamiento entre jugadores de ambos equipos y desde la zona donde se encontraba un grupo de aficionados locales se lanzaron varias botellas de plástico, algunas con tapón, que no llegaron a impactar en nadie.

"Durante el lanzamiento de los objetos, al menos hasta dos jugadores locales, dorsales 9 y 14, hicieron rápidamente gestos ostensibles a la grada de aficionados locales para que cesase inmediatamente el lanzamiento de objetos", señala LaLiga, que destaca el mensaje emitido por megafonía también en el mismo sentido.

Tras el partido, Pulido cargó contra la afición del Real Zaragoza después de vencer el derbi aragonés en La Romareda. El capitán del Huesca, cuya mala relación con la grada blanquilla viene de lejos, aseguró tras la victoria que le dijo a su madre y a su mujer que no acudiesen al estadio para no tener que aguantar los insultos que le iban a proferir. "Hay muchas cosas que erradicar en el fútbol, no sólo el racismo. Mi madre y mi mujer querían venir y les he dicho que no lo hicieran porque sabía lo que iba a ocurrir", afirmó.

LaLiga, que pide más competencias para luchar contra la violencia, remite cada semana un escrito de denuncia al Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y a la Comisión Antiviolencia con aquellos cánticos que se producen en los encuentros que inciten a la violencia o tengan un contenido insultante o intolerante.

Estos cánticos aparecen recogidos como comportamientos prohibidos y, por tanto sancionables, tanto en el Código de Disciplina Deportiva de la RFEF como en la legislación contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.