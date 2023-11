No hubo reacción para el Real Zaragoza en el Carlos Belmonte con el estreno de Julio Velázquez. Ninguna, además. Nada de nada. La derrota llegó con el enésimo gol en esta temporada en los estertores del duelo, un tanto de Quiles que hizo justicia porque el Albacete fue muy superior y tuvo llegadas de todos los colores ante un Zaragoza que no deja de emitir señales muy preocupantes. Si la salida de Escribá fue incontestable por los números y las sensaciones, la llegada del nuevo entrenador no trajo una mejoría, ni siquiera leve, en un equipo que intentó presionar más arriba y que fue a menos a todos los niveles, sobre todo en el plano físico, y que sigue sin estar para nada, que no compite. Y la racha negativa se prolonga: 8 jornadas sin ganar y 7 puntos de 36. Casi nada...

Las pinturas de guerra de Velázquez y el Zaragoza inofensivo de Albacete Solo ha tenido cuatro entrenamientos Julio Velázquez y es demasiado pronto para todo, pero se esperaba una reacción mayor del Zaragoza tras el nuevo aire que siempre supone un técnico. Las ventanas, sin embargo, siguen cerradas en este Zaragoza en la uci a todos los niveles. Desde luego , al salmantino le queda mucho trabajo por hacer y ahora por el calendario asoman el Leganés y el Espanyol, dos rivales de tronío para complicar una respuesta que no llegó en el Carlos Belmonte, donde el rival remató 18 veces y el Zaragoza se quedó por cuarta jornada seguida sin anotar y que tardó 81 minutos en inquietar a Bernabé con un disparo de Bermejo. Planteó Julio Velázquez un 4-2-3-1 con Maikel Mesa de enganche y que se situaba junto a Enrich en la presión en la salida del balón del rival, con Mollejo y Vallejo en las alas y Marc Aguado con Francho en la sala de máquinas, para que Francés recuperara su sitio en el eje y Gámez en el costado derecho. Quiso salir el Zaragoza con más intensidad y energía, pisando más el campo contrario y con una presión más alta. Lo que se preveía, vamos, pero apenas inquietó al Albacete en el inicio salvo en un mal despeje de Bernabé que dio en Enrich. Precipitado e impreciso Sin embargo, cual gaseosa, el Zaragoza, muy precipitado e impreciso, fue bajando enteros y su rival encontró protagonismo con el balón y fisuras en el plan de Velázquez para ir llegando poco a poco más ante Rebollo, sobre todo con la movilidad de Escriche y con la capacidad de Manu Fuster y Agus Medina a la espalda de los laterales. Después de otro amago de susto de Rebollo, Escriche tuvo la primera de cabeza en una llegada de Agus Medina y en un primer remate de Fuster que dio en Gámez. El Albacete hacía cada vez más daño al buscar la amplitud y el Zaragoza, nulo en ataque, sobrevivía gracias a buenas acciones defensivas individuales, en particular de Francés. Escriche la mandó al larguero con todo a favor tras un remate de Riki cuando el reloj enfilaba la media hora y el partido era manchego. El Zaragoza, sin capacidad de generar fútbol, sin llegadas por las bandas, pese al cambio entre Vallejo y Mollejo, con Maikel Mesa ausente y sin velocidad arriba, no inquietaba a Bernabé antes de que llegara la esperable lesión de Lecoeuche para que Borge fuera el lateral zurdo. Higinio, en un cabezazo que se fue desviado y sobre todo en un remate que sacó en una gran parada Rebollo después de que Escriche superara a Jair y Francés no pudiera despejar, no acertó a marcar y lo mejor para el Zaragoza fue llegar con esas tablas al descanso. La segunda parte comenzó con idéntico patrón, Rebollo le sacó una a Agus Medina, que tuvo otra ante el guardameta zaragocista, que también repelió un centro envenenado de Álvaro. El Zaragoza era un muñeco de trapo en manos de un rival superior en todo, empezando por la intensidad. Julio Velázquez recurrió a Toni Moya como mediapunta y a Valera en la banda izquierda buscando una reacción que llegaba de manera muy difuminada porque el Zaragoza apenas hacía cosas bien y sobre todo era claramente superado en la medular, donde Marc Aguado no sostenía al equipo. Un gol tras un saque de puerta Borge evitó el gol ante Higinio en un saque de Bernabé y el recién salido Quiles tuvo tres ocasiones sin acertar en el remate. Al Zaragoza le salvaba la falta de pólvora del rival y Bermejo y Valera probaron los guantes de Bernabé cuando el partido moría. Fue un espejismo. Un saque de portería de Bernabé se lo ganó Escriche a Francés para prolongar el balón y Quiles aprovechó que Jair y Fran Gámez quisieron firmar una nueva comedia para que el delantero albaceteño recortara al lateral y fusilara a Rebollo (m.90), un gol que hizo plena justicia a lo visto en el césped. El Zaragoza fue un cadáver en el derbi y Escribá se marchó. En Albacete la imagen mortecina se mantuvo y la temporada empieza a adquirir tintes peligrosos por mucho que solo sean 17 las jornadas disputadas. Ficha técnica Albacete Balompié: Bernabé; Carlos Isaac (Álvaro, m. 33), Ros, Glauder, Jonathan Silva (Julio Alonso, m. 46); Agus Medina (Juanma, m. 88), Olaetxea, Riki, Manu Fuster (Shashoua, m. 88); Escriche, Higinio (Quiles, m. 70). Entrenador: Albés. Real Zaragoza: Rebollo; Fran Gámez, Jair, Francés, Lecoeuche (Andrés Borge. m. 29); Marc Aguado (Jaume Grau, m. 74), Francho; Manu Vallejo (Valera, m. 59), Maikel Mesa (Toni Moya, m. 59), Mollejo (Bermejo 74); Sergi Enrich, Árbitro: Orellana Cid. Amarillas a Jonathan Silva y Agus Medina por el Albacete y a Andrés Borge y Jair por el Zaragoza. Incidencias: 10.571 espectadores.