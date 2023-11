Al Real Zaragoza le crecen los enanos en la enfermería, ya que la lista de jugadores lesionados no deja de crecer. Iván Azón, que no viajó a Albacete, según la versión del club, tras no entrenarse el viernes por un reparto de cargas, una sobrecarga dicho de otro modo, tiene desde el jueves un fuerte golpe en una rodilla y el Zaragoza está tratando de dictaminar el alcance exacto de su lesión, si afecta al cartílago o no.

Plan 2024 para Cristian Álvarez y Bakis De momento, sí es seguro que hay algún tipo de lesión ósea y los primeras previsiones hablan de entre un mes y dos de baja. Es decir, al menos cuatro semanas, aunque todo está pendiente del resultado de las últimas pruebas que le tienen que hacer y no se descarta que tenga que pasar por el quirófano. De todas formas, en ningún caso sería una lesión que le dejara hasta final de temporada fuera y se espera que en un par de meses en el peor de los casos pueda estar disponible. Así, en el mejor de los supuestos, el delantero, indiscutible con Escribá, ya que jugó en 15 de las 16 jornadas, y en 13 de ellas de titular, va a estar lo que queda de año sin ponerse a disposición de Julio Velázquez y se suma a la ausencia arriba de Bakis, también con un problema de rodilla, una meniscopatía y que en principio no va a jugar ya en este 2023. Azón ha anotado dos dianas y solo se perdió el duelo en Albacete por lesión y el de Cartagena por estar con la sub-21. El jugador no se había lesionado en esta temporada después de un curso pasado aciago en ese sentido, ya que sufrió un edema óseo en la rodilla y dos lesiones musculares en la zona isquiotibial que le hicieron estar más de la mitad de la temporada fuera de los terrenos de juego. Las lesiones de Azón y Bakis se suman a las de Lecoeuche, al que también se le harán pruebas este lunes para establecer el alcance de su problema muscular, que apunta a una rotura, Nieto, de baja hasta abril al menos, y el meta Cristian Álvarez, al que también es muy factible que no se le vuelva a ver sobre el césped hasta después del parón navideño.