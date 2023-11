Cristian Álvarez se lesionó el 21 de octubre ante el Eibar, con una rotura muscular de grado 2 en la musculatura isquiotibial izquierda, en el isquiosural concretamente, que era una continuación a la sufrida dos semanas antes en Andorra y de la que recayó ante el cuadro armero. Mientras, Bakis fue diagnosticado de una meniscopatía en la rodilla derecha el 7 de noviembre tras unas molestias sufridas por un golpe dos días antes de jugar ante el Oviedo, el sábado 4 en concreto. El plan con ambos está presidido por la cautela, por no forzar en ningún momento su retorno y, de hecho, aún ni se les ha visto por el césped de la Ciudad Deportiva. La idea en el Real Zaragoza, en los servicios médicos y en el cuerpo técnico, en el anterior y en el actual, es que salvo mejoría muy clara no jueguen más en este 2023 y que su vuelta llegue tras el parón navideño, por lo que no se les espera ante el Leganés, Espanyol, Amorebieta y Levante.

Lecoeuche, con una probable rotura de fibras en el isquiotibial derecho Solo un giro brusco en las sensaciones haría cambiar ese plan, quizá más probablemente con Bakis, aunque también en el caso del turco la idea es esperar. El ariete lleva algo más de tres semanas fuera y se ha perdido los partidos ante el Oviedo, el Elche, el Huesca y el Albacete, además de la Copa. Se optó por un tratamiento conservador en esa rodilla derecha y con una previsión inicial que rondaba el mes. Ahora mismo, la idea es la misma y la cautela si acaso es mayor, por lo que lo más probable es que, si la evolución es buena, como hasta ahora, no juegue hasta el duelo frente al Eldense en el fin de semana del 14 de enero. Bakis, fichaje referencial para el ataque zaragocista, no ha visto puerta aún en los 10 partidos, nueve de ellos de titular y 704 minutos que suma de zaragocista. Con Cristian la precaución absoluta al ser su lesión una recaída y ya tener antecedentes en esa misma musculatura. El portero se lesionó en el isquio ante el Eibar, el 21 de octubre, y un día antes para no jugar ese partido lo hizo Fran Gámez en el entrenamiento previo a ese choque. El diagnóstico con ambos fue el mismo, una lesión muscular de grado medio (2) y el lateral ya volvió ante el Huesca con media hora y jugó los 90 minutos en Albacete, mientras el meta sigue en el gimnasio y aún no ha empezado con el grupo. El portero argentino, clave en el gran arranque de temporada y de baja decisiva después para solo sumar 10 partidos en esta Liga, se lesionó en los últimos minutos del duelo en Andorra con una leve rotura en el isquiosural, como así comunicó el club, y no estuvo ante el Alcorcón tres días después ni en la semana siguiente en Gijón, con dos actuaciones decisivas en lo negativo de Poussin, su sustituto. Regresó ante el Eibar y volvió a lesionarse en esa zona y desde entonces se ha perdido los duelos ante el Burgos, Oviedo, Elche, Huesca y Albacete, además de la Copa. En su caso, la previsión para que esté disponible ante el Eldense es si cabe más clara que con Bakis. Lecoeuche y Azón Ahora mismo, el Zaragoza, además de la lesión de larga duración de Nieto, al que no se espera al menos hasta abril, tiene en la enfermería a Bakis, Cristian, Lecoeuche, con una probable rotura de fibras sufrida en Albacete en el isquiotibial derecho y que también le haría perderse lo que queda de 2023 o como mucho llegar justo ante el Levante, y Azón, que no viajó al Carlos Belmonte por una sobrecarga que aconsejó prudencia, aunque se confía en que pueda estar frente al Leganés este sábado.