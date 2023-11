La lesión de Iván Azón, al que un problema en la rodilla le podría apartar de los terrenos de juego al menos durante un mes, eleva a 14 el número de percances físicos padecidos a lo largo del curso por 10 jugadores del Real Zaragoza. El dato advierte, por un lado, de que varios de ellos han sido baja en varias ocasiones ya sea como consecuencia de recaídas o por distintos percances y, por otro, expone que cerca de la mitad de la plantilla zaragocista ha pasado ya por la enfermería y se ha perdido algún partido por ello.

El que más veces ha caído ha sido Lecoeuche, que el pasado sábado sufrió su tercera lesión de la temporada, lo que le obligó a ser sustituido ya en la primera parte del encuentro ante el Albacete. En esta ocasión, el francés se marchó con una previsible rotura en el isquio que le mantendrá varias semanas de baja. Anteriormente, las lesiones habían sido una fasctitis plantar que le mantuvo inactivo durante gran parte de la pretemporada, y una rotura en el isquio por la que fue baja dos semanas. Además, ha acabado varios partidos con sobrecarga.

Cristian Álvarez y Fran Gámez también han repetido visita al doctor. En el caso del meta, una rotura muscular (también en el isquio) y una posterior recaída le han hecho perderse siete partidos hasta ahora. Pero la cuenta seguirá creciendo, ya que la previsión es que el portero argentino no vuelva hasta 2024.

En el caso del lateral, primero fue una contractura lo que le impidió actuar frente al Mirandés y, posteriormente, problemas en el isquio le obligaron a parar antes del duelo con el Eibar.

Ellos tres son los principales afectados por unas lesiones que tienen a la rotura en los isquiotibiales como dolencia estrella. Porque también Francho o Nieto han padecido serios problemas en esa zona que, en lo que respecta al centrocampista, le mantuvieron dos meses apartado de los terrenos de juego. Claro que el caso del lateral zurdo es mucho peor ya que una avulsión del tendón proximal de la musculatura isquiotibial sufrida en Cartagena cuando el Zaragoza era líder amenaza con dejarle fuera de combate durante todo el curso.

Pero hay más. Bakis, llamado a ser la referencia ofensiva del equipo, también lleva tres semanas parado como consecuencia de un problema de menisco que precisa de un tratamiento conservador que todavía mantendrá de baja al punta turco durante varias semanas más. De hecho, como en el caso de Cristian, su vuelta no está prevista hasta el próximo año si bien en ambos casos no es del todo descartable que se puedan acortar algo los plazos. De este modo, dos de los tres delanteros centros de la plantilla (Azón y Bakis) no están disponibles para Velázquez, que se queda solo con Sergi Enrich como ariete nato y la posibilidad de ubicar ahí a Mollejo, Vallejo o, como ya hizo en Albacete, Maikel Mesa. Pau Sans emerge como alternativa desde el filial.

Toni Moya tampoco se ha librado de la visita al doctor. Al centrocampista le afectó una contractura en el isquio que le impidió jugar en Burgos. La misma dolencia pero en el cuádriceps privó a Marc Aguado de estar disponible en Elche, mientras que Luna también cayó lesionado a comienzos de temporada, si bien en su caso fue como consecuencia de un golpe en el tobillo.

En total, una decena de futbolistas afectados por 14 lesiones en total (media docena de ellos: Cristian, Gámez, Lecoeuche, Nieto, Francho y Moya con problemas en el isquio), lo que advierte de los serios problemas físicos de una plantilla muy mermada por unas dolencias que han afectado a ocho de los once jugadores que conformaban el once titular que firmó un pleno de victorias en los cinco primeros encuentros del curso. Solo los centrales Jair y Francés y Maikel Mesa se libran de un mal que continúa mermando y castigando a un equipo en el que los problemas no dejan de crecer.

Otra vez Iván

Azón, el último en caer, no viajó a Albacete, según la versión del club, tras no entrenarse el viernes por un reparto de cargas, pero, como avanzó este diario, se quedó en casa como consecuencia de un golpe en la rodilla que está siendo evaluado para averiguar si el cartílago está afectado, si bien todo apunta a que hay lesión ósea y no se descarta el paso por el quirófano.

De todas formas, en el peor de los casos, el delantero será baja durante un periodo aproximado de dos meses. El canterano, de este modo, continúa siendo víctima de unas lesiones que el curso pasado le llevaron a permanecer inactivo durante cinco meses por dos roturas musculares tras comenzar la campaña de baja por culpa de un edema óseo.