Iván Azón no pasará por el momento por el quirófano para solucionar el problema en la rodilla derecha que le generó el pasado jueves un fuerte golpe en la zona y la inflamación de la misma. De momento, el Real Zaragoza y el jugador, tras consultar a especialistas y con la valoración de los servicios médicos del club, han optado por un tratamiento conservador y ver la evolución de la molestia y de la zona lesionada, que por ahora es positiva.

Así, el paso de los días irá marcando los plazos, pero ahora mismo la decisión es no operar salvo que ese tratamiento conservador, cuando llegue el momento de aumentar las cargas y de subir el ritmo en la rehabilitación, mantenga en el punta la molestia en la zona. Si tuviera que pasar por el quirófano sería sometido a una artroscopia y eso conllevaría ya como mínimo mes y medio de baja.

El Zaragoza aseguró el pasado lunes que el delantero zaragozano sufre "una artropatia a nivel de su rodilla derecha", un diagnóstico poco conciso en su exposición. En la lesión de Azón habría un daño del cartílago, además de algún tipo de afectación más, pero de carácter leve, el menor de los que puedan darse. Los problemas de cartílago en la rodilla, si son graves, suelen ser muy complicados de superar y con muchos meses de por medio, algo que saben bien exzaragocistas como Vigaray o Javi Ros, que los vivieron en el club aragonés, pero en el caso de Azón el nivel de ese problema sería mucho menor.

Sin plazo fijo

La previsión es que Azón esté de baja entre un mes y dos, siempre que no pase por el quirófano, aunque no hay un plazo fijo para su vuelta y hasta no se descarta plenamente que, si la evolución fuera muy positiva, lo pudiera hacer antes del parón navideño. De todas formas, no es ni mucho menos la idea y ahora mismo se puede dar por seguro que no jugará los cuatro partidos que restan en este 2023, ante Leganés el sábado, Espanyol el 8 de diciembre, el Amorebieta el 17 y el Levante el 20, ya que solo queden tres semanas para que llegue ese parón y el siguiente encuentro no será hasta el fin de semana del 14 de enero ante el Eldense.

Es seguro también que Lecoeuche y Nieto, ambos con lesiones musculares, ya no volverán a jugar en este 2023, ya que al francés le quedan por delante unas cinco semanas de baja y al canterano hasta abril, y la idea con Bakis, con una meniscopatía en la rodilla, y Cristian Álvarez, con una rotura fibrilar de grado 2 sufrida el 21 de octubre, es también esperar a después del parón, ya que la cautela es la nota predominante en la recuperación de ambos. En el caso del portero se espera que en breve, quizá la próxima semana ya, pueda empezar a hacer algo de césped y a empezar a trabajar con el grupo, pero el parón navideño está demasiado cerca ya y lo más probable es que vuelva a jugar después.