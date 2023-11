En plena crisis tras ocho partidos sin ganar y un nuevo entrenador la semana pasada que no implicó, con la llegada de Julio Velázquez, un cambio de dinámica en Albacete, fue Dani Rebollo el encargado de expresar el sentir de la plantilla, ahora que el meta onubense, en teoría el tercer portero del Real Zaragoza, es el titular después de la lesión de Cristian y los graves fallos de Poussin. "Con Gaetan tengo muy buena relación, es un tío de los pies a la cabeza y le agradezco mucho que sea compañero mío, porque me está ayudando bastante", aseguró el arquero, que ha jugado en las últimas 5 citas ligueras después de los fallos de su compañero ante el Alcorcón y el Sporting, igual que en la Copa. "Por supuesto que su situación es recuperable. El fútbol y el deporte van de aciertos y errores y estos últimos se notan más en la portería, porque vienen acompañados muchas veces de puntos, que si por ejemplo falla un delantero, que no se destacan tanto. Le he dicho siempre que se centre en entrenar, en el día a día y que eso es lo que te da la mejora", añadió Rebollo, echando un capote a un compañero al que todo apunta a que se le va a buscar destino en enero para traer otro portero, salvo giro brusco en esa ventana invernal.

Con siete partidos en el primer equipo del Real Zaragoza desde que arribó en el verano de 2022 y estuvo a caballo en su primera temporada entre el Aragón y la primera plantilla, Rebollo fue el encargado de analizar el momento de un equipo que "ha vivido un mes complicado. La fortaleza del grupo está fuera de toda duda, el equipo está entero y creo que hemos recuperado energía con el cambio de entrenador, por lo que esta semana y ya con más entrenamientos se verá un equipo diferente", dijo Rebollo, que no entró a valorar en demasía las diferencias entre Escribá y Velázquez. "Son diferentes. Julio es mucho más intenso, muy positivo, tiene otra manera de transmitir. Hay que coger lo mejor de cada técnico y aplicarlo en el día a día tanto en el terreno de individual".

Para Rebollo, la terrible dinámica del Zaragoza no tiene su base en un problema anímico o físico: "El fútbol son rachas y si las cosas van de cara no se habla de nada de ese tema, pero ahora que no salen es normal que se piense que si es un tema de forma física o si es mental. El equipo está bien y es cuestión de esa primera victoria para que todo se limpie", dijo el meta onubense, para el que "igual que en las primeras jornadas no merecíamos el 15 de 15 ahora ha habido muy buenos partidos que merecimos ganar y la fortuna no nos favoreció. Cuando cambiemos la racha seguramente empecemos a tirar para arriba".

Siete del filial en la sesión y Mollejo, aún sin máscara El Real Zaragoza se ejercitó este miércoles en La Romareda de cara a preparar el duelo ante el Leganés del sábado en una sesión en la que faltaron los lesionados Azón, Lecoeuche, Cristian Álvarez, Bakis y Nieto y en la que estuvieron siete jugadores del Aragón, Borge, que está a punto de firmar ya contrato con el primer equipo hasta 2027,Juan Sebastián, Vallejo, Vaquero, Cuenca, Pau Sans y el meta Acín. Mollejo trabajó sin máscara tras la fractura de los huesos propios de la nariz a la espera de que se la preparen y juegue con ella ante el Leganés.

Sobre las lesiones, que en su caso le están dando la oportunidad de jugar por la que vive Cristian, reconoció que el equipo está viviendo "bastantes y con esa ausencia de jugadores es normal que el nivel competitivo de los entrenamientos pueda bajar un poco, aunque los compañeros que vienen del filial está aportando mucho. El entrenar duro cada día estando juntos es lo que hará que el equipo suba para arriba", sentenció Rebollo, que cree que está "aprovechando la oportunidad. Partía como tercer portero, pero nunca me he visto así, ni me he centrado en eso. Solo pensé en trabajar y en mejorar para que llegara la oportunidad y ahora creo que la estoy aprovechando".