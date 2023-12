Estaba eufórico Maikel Mesa al acabar el partido tras marcar el gol de la victoria ante el Leganés, su cuarta diana en el Real Zaragoza, que le convierte en Pichichi del equipo en solitario, y dejó claro el valor del botín logrado porque "llevábamos un tiempo fastidiados, con una dinámica horrible y necesitábamos esta victoria como el comer y cambiar así el chip", aseguró el mediapunta canario, que apostilló: "Es un día maravilloso para nosotros".

Se le preguntó si esa dinámica de ocho jornadas sin ganar había pesado en el ánimo del equipo en las últimas semanas, pero el jugador aseguró que "miedo no había, pero cuando hay una acumulación de resultados que no son positivos le das vueltas y no estás tan bien como quieres, necesitábamos por eso esta victoria", aseguró Maikel Mesa, uno de los capitanes del equipo pese a su llegada en el pasado verano y llevando solo unos meses en el Zaragoza.

Mesa, Moya y Aguado, con calambres por la fatiga muscular Maikel Mesa, Toni Moya y Marc Aguado acabaron el partido con molestias, aunque en los tres casos se trata solo de fatiga muscular, de calambres, por el esfuerzo realizado para superar al Leganés. "Han hecho un esfuerzo extraordinario y creo que solo era fatiga muscular por todo lo que conlleva un partido como el que hemos jugado. Creo que es solo eso y espero que no sea nada preocupante", aseguró Julio Velázquez.

"Estoy feliz por marcar, pero sobre todo por ganar", añadió el mediapunta, que apareció en el momento clave con la jugada de Toni Moya y Francho y tras el resbalón de Sergio González en el área. "Hemos hecho un partido muy bueno contra el líder, ya que ellos casi no nos han hecho ocasiones de gol. El equipo ha estado muy intenso y ha competido muy bien", argumentó Mesa, que también aseveró que el esquema con línea de cinco y tres centrales introducido por Velázquez "nos ha venido muy bien".

Con 25 puntos en 18 jornadas y tras superar la crisis de resultados de ocho sin ganar, el futbolista aseguró que "queda tiempo de sobra para todo, eso está claro. Hay que seguir y ahora toca ir a por el Espanyol", sentenció.