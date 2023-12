Aguado es la clave

Marc Aguado es uno de los pilares básicos sobre los que se sostiene un Real Zaragoza que es mejor cuando juega el canterano y que pierde el norte cuando no está. El aragonés vuelve a ser clave en un equipo al que, sin él, jamás le ha ido bien. De hecho, los cinco únicos encuentros en los que el mediocentro no ha sido titular se han saldado con derrota. Así sucedió en Ferrol (1-0) y Elche (2-0), donde no jugó; y cuando fue suplente en La Romareda contra Mirandés (0-1), Alcorcón (0-2) y Huesca (0-2).

