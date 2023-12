Comenzó el Real Zaragoza con una gran fortaleza a todos los niveles, en casa y a domicilio, para ser el líder de Segunda en las primeras jornadas. Entonces, el equipo todavía de Fran Escribá era un visitante temible y, cuando derrotó al Andorra en el Estadi Nacional en la novena jornada y un 5 de octubre, sumaba tres victorias (Tenerife, Cartagena y el conjunto andorrano) y solo la derrota en el feudo del Racing de Ferrol en A Malata. Era, por entonces, el mejor viajero de Segunda. Ahora, sin embargo, suma 5 sin ganar a domicilio, en los empates ante Sporting, Burgos y Espanyol, y en las derrotas en el campo del Elche y del Albacete, para que solo haya tres equipos que lleven más tiempo sin vencer lejos de su estadio.

Son el Amorebieta, el único que no lo ha logrado en toda la temporada en la categoría de plata y que solo suma dos puntos de 30 posibles de forastero, el Andorra, que no lo hace desde la primera jornada ante el Leganés y que es el segundo peor forastero de esta Liga, y el Oviedo, que no lo consigue desde que superó al Eldense el 1 de octubre, en la octava jornada, su único triunfo lejos del Tartiere. El Zaragoza, pese a esos malos números recientes cuando coge la maleta, es el quinto mejor visitante de Segunda, porque los 12 puntos que suma en 9 citas, con el mismo número de victorias, empates y derrotas, tres, igualan los del Huesca y solo los superan el Eibar y el Levante, que llevan 13, y el Leganés, que se va a 17 tras el empate conquistado en El Molinón ante el Sporting este domingo.

El Zaragoza, tras esa afortunada victoria en Andorra, donde el rival, con uno menos, mereció empatar en la segunda parte, rozó el botín en Gijón y en Burgos, dos triunfos que se le escaparon en el descuento, exhibió una imagen floja ante el Elche y el Albacete, este duelo ya con Velázquez, mientras que sacó un punto en Cornellá-El Prat en un duelo que bien pudo haber ganado al final. A esa racha de 5 citas ligueras sin vencer y tres puntos de 15 le añade el tremendo varapalo copero en Onteniente ante el Atzeneta.

La primera fuera de Velázquez

Así, Velázquez busca su primer triunfo de visitante en este Zaragoza tras dos intentos fallidos, ante el Albacete y el Espanyol, y lo cierto es que en sus anteriores experiencias en un banquillo profesional no tardó en demasía en lograr su estreno del casillero de victorias forasteras. En el Murcia (13-14), en el Betis (14-15), ambos en Segunda, en el Vitória Setúbal (19-20) y el Marítimo (21-22), los dos en la Primera lusa, y en el Fortuna Sittard, en la Eredivisie de Países Bajos, lo firmó en la primera salida, lo que ya no conseguirá en el Zaragoza. Mientras, en el Os Belenenses (15-16), en Portugal, y en el Villarreal B (11-12), en Segunda, lo hizo en la tercera cita.

Eso sí, no siempre fue así para el entrenador salmantino. En el Alcorcón tuvo que esperar hasta la séptima salida liguera en la categoría de plata de la 16-17 tras ganar en Huesca después de 6 derrotas seguidas a domicilio y no lo logró en el Alavés, en Primera y camino del descenso, en el tramo final de la 21-22, donde no ganó en sus cuatro desplazamientos con el cuadro vitoriano.